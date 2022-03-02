https://tr.sputniknews.com/20220302/bursada-laf-atma-kavgasi-yedi-kisi-bir-gence-saldirdi-1054350798.html
Bursa'da 'laf atma' kavgası: Yedi kişi, bir gence saldırdı
Bursa'da 'laf atma' kavgası: Yedi kişi, bir gence saldırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yedi genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T03:07+0300
2022-03-02T03:07+0300
2022-03-02T03:31+0300
türkiye
bursa
inegöl
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054350773_0:149:1201:824_1920x0_80_0_0_5c6dc5567bd5c754f09ecd7b3b845740.jpg
Olay Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. Yedi saldırgan, laf attığını iddia ettikleri bir gence saldırdılar. Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri savunmasız genci 1 dakika boyunca darp eden saldırganlar, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine durdular. Sözlü tepkilerin üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. O anlar kayır altına alındı.Polis ekipleri yedi saldırganı arıyor.
türkiye
bursa
inegöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054350773_0:36:1201:936_1920x0_80_0_0_526a6cf4b6ad7ceba6707b6a2161acf9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, inegöl, kavga
Bursa'da 'laf atma' kavgası: Yedi kişi, bir gence saldırdı
03:07 02.03.2022 (güncellendi: 03:31 02.03.2022) Abone ol
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yedi genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. Yedi saldırgan, laf attığını iddia ettikleri bir gence saldırdılar. Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri savunmasız genci 1 dakika boyunca darp eden saldırganlar, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine durdular.
Sözlü tepkilerin üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. O anlar kayır altına alındı.
Polis ekipleri yedi saldırganı arıyor.