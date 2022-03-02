https://tr.sputniknews.com/20220302/bursada-laf-atma-kavgasi-yedi-kisi-bir-gence-saldirdi-1054350798.html

Bursa'da 'laf atma' kavgası: Yedi kişi, bir gence saldırdı

Bursa'da 'laf atma' kavgası: Yedi kişi, bir gence saldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yedi genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T03:07+0300

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türkiye

bursa

inegöl

kavga

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Olay Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. Yedi saldırgan, laf attığını iddia ettikleri bir gence saldırdılar. Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri savunmasız genci 1 dakika boyunca darp eden saldırganlar, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine durdular. Sözlü tepkilerin üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. O anlar kayır altına alındı.Polis ekipleri yedi saldırganı arıyor.

türkiye

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inegöl

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bursa, inegöl, kavga