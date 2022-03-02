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Bursa'da 'laf atma' kavgası: Yedi kişi, bir gence saldırdı
Bursa'da 'laf atma' kavgası: Yedi kişi, bir gence saldırdı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yedi genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T03:07+0300
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bursa
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Olay Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. Yedi saldırgan, laf attığını iddia ettikleri bir gence saldırdılar. Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri savunmasız genci 1 dakika boyunca darp eden saldırganlar, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine durdular. Sözlü tepkilerin üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. O anlar kayır altına alındı.Polis ekipleri yedi saldırganı arıyor.
türkiye
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bursa, inegöl, kavga

Bursa'da 'laf atma' kavgası: Yedi kişi, bir gence saldırdı

03:07 02.03.2022 (güncellendi: 03:31 02.03.2022)
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW556716Bursa'da 'laf atma' kavgası: Yedi kişi, bir gence saldırdı
Bursa'da 'laf atma' kavgası: Yedi kişi, bir gence saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© İHA / SALİH BİLAL ASLAN-AW556716
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yedi genç, laf attığını iddia ettikleri bir genci linç ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta meydana geldi. Yedi saldırgan, laf attığını iddia ettikleri bir gence saldırdılar. Tekme ve yumruklarla yere düşürdükleri savunmasız genci 1 dakika boyunca darp eden saldırganlar, mahalle sakinlerinin tepkisi üzerine durdular.

Sözlü tepkilerin üzerine saldırganlar olay yerinden uzaklaştılar. O anlar kayır altına alındı.

Polis ekipleri yedi saldırganı arıyor.
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