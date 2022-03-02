https://tr.sputniknews.com/20220302/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-milletvekilleriyle-bulustu-1054359312.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle toplantı yaptı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T12:08+0300

2022-03-02T12:08+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

türkiye

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 50 vekilin katıldığı toplantıda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı. Toplantıda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye