https://tr.sputniknews.com/20220302/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-milletvekilleriyle-bulustu-1054359312.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle toplantı yaptı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:08+0300
2022-03-02T12:08+0300
2022-03-02T12:08+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
türkiye
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 50 vekilin katıldığı toplantıda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı. Toplantıda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/erdogan-bolgemizdeki-ve-otesindeki-tum-aktorlerin-bolgesel-baris-ve-istikrari-one-cikarmasi-elzemdi-1054341701.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle toplantı yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldi.
Yaklaşık 50 vekilin katıldığı toplantıda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı.
Toplantıda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi.