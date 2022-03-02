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Denizli’de kadın cinayeti: Eski eşini boğarak öldürüp cesedini ormana gömdü
Denizli’de kadın cinayeti: Eski eşini boğarak öldürüp cesedini ormana gömdü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Çetin'i evinde boğarak öldüren Ebubekir Karakurt, iki çocuğunun annesinin cesedini ormana... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T10:25+0300
2022-03-02T10:25+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
denizli
erkek
katil
cinayet
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İddiaya göre, dün öğle saatlerinde eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Çetin'in bulunması için harekete geçen polis ekiplerinin Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede, Fatma Çetin'in 4 yıl önce Ebubekir Karakurt'tan boşandığı öğrenildi. Mehmet Çetin'in görüşmede, Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'i sürekli telefonla aradığını ve tartıştıklarını söylediği ifade edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in eski eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'u gözaltına aldı. Karakurt'un verdiği çelişkili ifadeler üzerine araştırmalar derinleştirildi. Çapraz sorguya alınan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonla konuşup, tartıştıklarını sonra da evine gittiği eski eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, Fatma Çetin'in cesedini battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü söyledi.Cinayet zanlısı Karakurt, öldürdüğü kadının cansız bedenini yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası yakınlarında ormanlık alana gömdüğünü belirterek, yeri polise gösterdi. Ormanlım alanda polisin yaptığı kazıda, Fatma Çetin'in çuvala konulmuş ve battaniyeye sarılı cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220227/pendikte-kadin-cinayeti-esini-bicaklayarak-oldurdukten-sonra-intihar-etti-1054269120.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, denizli, eş, erkek, katil, cinayet

Denizli’de kadın cinayeti: Eski eşini boğarak öldürüp cesedini ormana gömdü

10:25 02.03.2022
© DHADenizli’de kadın cinayeti: Eski eşini boğarak öldüren Ebubekir Karakurt gözaltına alındı
Denizli’de kadın cinayeti: Eski eşini boğarak öldüren Ebubekir Karakurt gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© DHA
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Çetin'i evinde boğarak öldüren Ebubekir Karakurt, iki çocuğunun annesinin cesedini ormana gömdü. Çetin'in yakınlarının verdiği kayıp başvurusunun ardından gözaltına alınan Karakurt, emniyette verdiği ifadede, cinayeti itiraf etti.
İddiaya göre, dün öğle saatlerinde eve gelen Mehmet Çetin, eşi Fatma Çetin'i bulamayınca ve evin dağınık olmasından şüphelenerek polise kayıp başvurusunda bulundu. Çetin'in bulunması için harekete geçen polis ekiplerinin Mehmet Çetin ile yaptıkları görüşmede, Fatma Çetin'in 4 yıl önce Ebubekir Karakurt'tan boşandığı öğrenildi. Mehmet Çetin'in görüşmede, Ebubekir Karakurt'un Fatma Çetin'i sürekli telefonla aradığını ve tartıştıklarını söylediği ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Fatma Çetin'in eski eşi tekstil işçisi Ebubekir Karakurt'u gözaltına aldı. Karakurt'un verdiği çelişkili ifadeler üzerine araştırmalar derinleştirildi.
Çapraz sorguya alınan Karakurt, Fatma Çetin ile telefonla konuşup, tartıştıklarını sonra da evine gittiği eski eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Karakurt, Fatma Çetin'in cesedini battaniyeye sarıp, çuvala koyarak ormanda gömdüğünü söyledi.
Cinayet zanlısı Karakurt, öldürdüğü kadının cansız bedenini yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'ndeki Kefe Yaylası yakınlarında ormanlık alana gömdüğünü belirterek, yeri polise gösterdi.
Ormanlım alanda polisin yaptığı kazıda, Fatma Çetin'in çuvala konulmuş ve battaniyeye sarılı cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Pendik’te ikamet eden Nihat Erdem isimli denizci, evli olduğu Ukraynalı eşini öldürdükten sonra intihar etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2022
TÜRKİYE
Pendik'te kadın cinayeti: Eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etti
27 Şubat, 03:52
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