https://tr.sputniknews.com/20220302/derbi-oncesi-trabzonsporda-koronavirus-vakasi--1054368958.html
Derbi öncesi Trabzonspor'da koronavirüs vakası
Derbi öncesi Trabzonspor'da koronavirüs vakası
Bu hafta Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da, bir oyuncunun coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T14:39+0300
2022-03-02T14:39+0300
2022-03-02T14:39+0300
spor
trabzonspor
koronavirüs
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.
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trabzonspor, koronavirüs
Derbi öncesi Trabzonspor'da koronavirüs vakası
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Bu hafta Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da, bir oyuncunun coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.