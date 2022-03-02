Türkiye
SON DAKİKA| Krasnodar futbol kulübü, Alman teknik direktör Farke'yle yollarını ayırdı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220302/derbi-oncesi-trabzonsporda-koronavirus-vakasi--1054368958.html
Derbi öncesi Trabzonspor'da koronavirüs vakası
Derbi öncesi Trabzonspor'da koronavirüs vakası
Bu hafta Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da, bir oyuncunun coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T14:39+0300
2022-03-02T14:39+0300
spor
trabzonspor
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053694811_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f97e29ad6b607ac12af0df0ce0eb4bf9.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1053694811_140:0:788:486_1920x0_80_0_0_9ea50e67cd33ad0dcf81a860766402ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
trabzonspor, koronavirüs

Derbi öncesi Trabzonspor'da koronavirüs vakası

14:39 02.03.2022
© AATrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Bu hafta Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da, bir oyuncunun coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала