https://tr.sputniknews.com/20220302/derbi-oncesi-trabzonsporda-koronavirus-vakasi--1054368958.html

Derbi öncesi Trabzonspor'da koronavirüs vakası

Derbi öncesi Trabzonspor'da koronavirüs vakası

Bu hafta Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da, bir oyuncunun coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T14:39+0300

2022-03-02T14:39+0300

2022-03-02T14:39+0300

spor

trabzonspor

koronavirüs

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

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2022

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trabzonspor, koronavirüs