https://tr.sputniknews.com/20220302/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054353470.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru güne 13.92 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.47 liradan işlem görüyor. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T09:18+0300
2022-03-02T09:18+0300
2022-03-02T09:18+0300
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Dolar, 2 Mart 2022 sabahında 13.92 lira bandında yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.9190 lira, satış fiyatı 13.9294 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4792 lira alış fiyatı, 15.4822 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Gram altın ne kadar?Yükseliş trendini sürdüren ons altın, 1935 dolar seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada gram altın 866 lira seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ise 1386 lira alış fiyatı, 1421 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220301/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054319046.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar kuru güne 13.92 seviyelerinden başlarken, euro ise 15.47 liradan işlem görüyor.
Dolar, 2 Mart 2022 sabahında 13.92 lira bandında yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13.9190 lira, satış fiyatı 13.9294 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 15.4792 lira alış fiyatı, 15.4822 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Gram altın ne kadar?
Yükseliş trendini sürdüren ons altın, 1935 dolar seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada gram altın 866 lira seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ise 1386 lira alış fiyatı, 1421 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.