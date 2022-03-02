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https://tr.sputniknews.com/20220302/domuz-saldirisindan-yarali-kurtulan-avci-siz-gidin-bir-de-domuzun-halini-gorun-1054375167.html
Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: Siz gidin bir de domuzun halini görün
Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: Siz gidin bir de domuzun halini görün
Tokat’ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T16:44+0300
2022-03-02T18:46+0300
domuz
türkiye
saldırı
avlanma
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Tokat’ta çay ocağı işleten 40 yaşındaki Osman Demirsoy, arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu Zile ilçesinde domuz avına çıktı.Tek başına ormanlık alanda dolaşırken birada domuzla karşılaşan Demir, neye uğradığını şaşırdı. Tüfeği ile ateş açmasına fırsat kalmada domuzun saldırısına uğrayan Demir, korku dolu anlar yaşadı. Yerden eline geçen bir taşla Demir, kendini korumaya çalıştı.Domuz olay yerinden kaçarken yaralı avcıya arkadaşları yardım etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan 4 çocuk babası Osman Demirsoy’un iki omzunda kırık tespit edildi. Ameliyat olan Demirsoy , 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Çay Mahallesi'ndeki evinde istirahat eden Demirsoy, yaşadığı anları dile getirdi.‘Onun daha fazla yeri kırıktır’Ormanlık alanda dolaşırken biranda domuzun saldırısı sonucu kendini yerde bulduğunu belirten Demirsoy, “Domuz bana vurunca tüfek de elimden düştü. Ben de yere düşünce bir süre boğuştuk. Bu sırada önce sol omzumun kırıldığını hissetim. Canımın acısı ile yerden bir taş elime geçti. Kafasına gözüne, dişine taşla vurayım derken sağ omzumu da kırdı. Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır” diye konuştu.Demirsoy, domuz saldırısından kurtulduktan sonra arkadaşlarına telsizle haber verdiğini sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/domuz-avlarken-kazara-yegenini-vurdu-1054127484.html
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domuz, saldırı, avlanma

Domuz saldırısından yaralı kurtulan avcı: Siz gidin bir de domuzun halini görün

16:44 02.03.2022 (güncellendi: 18:46 02.03.2022)
© İHATokat'ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy
Tokat'ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© İHA
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Tokat’ta domuz saldırısından yaralı olarak kurtulan Osman Demirsoy, "Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" dedi.
Tokat’ta çay ocağı işleten 40 yaşındaki Osman Demirsoy, arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu Zile ilçesinde domuz avına çıktı.
Tek başına ormanlık alanda dolaşırken birada domuzla karşılaşan Demir, neye uğradığını şaşırdı. Tüfeği ile ateş açmasına fırsat kalmada domuzun saldırısına uğrayan Demir, korku dolu anlar yaşadı. Yerden eline geçen bir taşla Demir, kendini korumaya çalıştı.
Domuz olay yerinden kaçarken yaralı avcıya arkadaşları yardım etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınan 4 çocuk babası Osman Demirsoy’un iki omzunda kırık tespit edildi. Ameliyat olan Demirsoy , 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Çay Mahallesi'ndeki evinde istirahat eden Demirsoy, yaşadığı anları dile getirdi.

‘Onun daha fazla yeri kırıktır’

Ormanlık alanda dolaşırken biranda domuzun saldırısı sonucu kendini yerde bulduğunu belirten Demirsoy, “Domuz bana vurunca tüfek de elimden düştü. Ben de yere düşünce bir süre boğuştuk. Bu sırada önce sol omzumun kırıldığını hissetim. Canımın acısı ile yerden bir taş elime geçti. Kafasına gözüne, dişine taşla vurayım derken sağ omzumu da kırdı. Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır” diye konuştu.
Demirsoy, domuz saldırısından kurtulduktan sonra arkadaşlarına telsizle haber verdiğini sözlerine ekledi.
Domuz avlarken 'kazara' yeğenini vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2022
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Domuz avlarken 'kazara' yeğenini vurdu
22 Şubat, 17:23
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