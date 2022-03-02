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DSÖ: Afrika kıtası obezite tehlikesi ile karşı karşıya
DSÖ: Afrika kıtası obezite tehlikesi ile karşı karşıya
DSÖ, Afrika kıtasının obezite tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T16:26+0300
2022-03-02T16:37+0300
obezite
yaşam
dünya sağlık örgütü (dsö)
afrika
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basın açıklamasında, kıta genelinde obezitenin arttığına dikkati çekti.Moeti, önlem alınmaması halinde 2023'te her 10 çocuk ya da gençten birinin ve her 5 yetişkinden birinin obez olacağını öngördüklerini ifade ederek, "Afrika giderek artan obezite ve kilo alma sorunu ile karşı karşıya" dedi.Mevcut durumu 'saatli bomba'ya benzeten Moeti, sağlık sorunlarının önlenebilir ve iyileştirilebilir olduğunu belirterek, önlem alınmazsa çocuklar dahil milyonlarca Afrikalının yaşamının tehlike altında olduğunu kaydetti.
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obezite, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika

DSÖ: Afrika kıtası obezite tehlikesi ile karşı karşıya

16:26 02.03.2022 (güncellendi: 16:37 02.03.2022)
© AADünya Sağlık Örgütü
Dünya Sağlık Örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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DSÖ, Afrika kıtasının obezite tehlikesi ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basın açıklamasında, kıta genelinde obezitenin arttığına dikkati çekti.
Moeti, önlem alınmaması halinde 2023'te her 10 çocuk ya da gençten birinin ve her 5 yetişkinden birinin obez olacağını öngördüklerini ifade ederek, "Afrika giderek artan obezite ve kilo alma sorunu ile karşı karşıya" dedi.
Mevcut durumu 'saatli bomba'ya benzeten Moeti, sağlık sorunlarının önlenebilir ve iyileştirilebilir olduğunu belirterek, önlem alınmazsa çocuklar dahil milyonlarca Afrikalının yaşamının tehlike altında olduğunu kaydetti.
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