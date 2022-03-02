Türkiye
SON DAKİKA| Rosturizm: Türkiye, Rus turistleri bekliyor
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220302/fatih-altayli-turkiyede-tarimsal-alanlar-kapkac-ekonomisine-kurban-edildi-1054362420.html
Fatih Altaylı: Türkiye'de tarımsal alanlar kapkaç ekonomisine kurban edildi
Fatih Altaylı: Türkiye'de tarımsal alanlar kapkaç ekonomisine kurban edildi
HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, zeytinlik alanların şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Altaylı, "Türkiye’ye, bölge... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:56+0300
2022-03-02T12:56+0300
türkiye
fatih altaylı
türkiye
tarım
zeytinlik alan
maden ocağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043260550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d8c4fc727e13d71931486f25e063315.jpg
HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, zeytinlik alanların şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Altaylı, "Her şeyin kısa vadeli kazanç ile ölçülmeye başlandığı bir dönemde, yüzyıllarca Türkiye’ye, bölge insanına kazanç sağlayacak tarımsal alanlar, birkaç yıl içinde büyük kârlar ama sonrasında arkasında ölü bir doğa bırakacak kapkaç ekonomisine kurban edildi" değerlendirmesini yaptı.Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, "Ve belli ki, daha da edilecek. Çünkü elektrik üretimine yönelik madencilikte zeytinliklerin yok edilmesinin yolunu açacak yeni bir yönetmelik çıkarıldı. Atatürk döneminden kalan ve tarım alanlarını koruyan Zeytin Yasası, bir yönetmelikle bypass edilerek, bu alanlarda madencilik faaliyeti yapacak firmalara Bakanlık'tan verilecek bir olur ile zeytinlikleri yok etme hakkı tanındı. İlgili firmanın “Madencilik faaliyeti sona erdikten sonra alanı rehabilite etme sözü” vermesi gibi ahmakça ve asla uygulanmayacak bir kurala bağlı olarak orman alanları, zeytinliklerin yok edilmesinin önü açıldı. Böylece Ege’ye kuzeyinden güneyine kadar toplu tecavüzün yolu da açılmış oldu. Türkiye’deki tüm siyasetçiler, sürekli olarak bu ülkeye aşık olduklarını söyleyip dururlar yıllardır. Ancak ben burada bir aşk falan görmüyorum" düşüncesini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/tunc-soyer-zeytin-agaclarina-maden-ocagi-hanceri-saplamak-gelecegimize-ihanettir-1054347919.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043260550_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_d738485093be5e070487ffb71d6f57ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih altaylı, türkiye, tarım, zeytinlik alan, maden ocağı

Fatih Altaylı: Türkiye'de tarımsal alanlar kapkaç ekonomisine kurban edildi

12:56 02.03.2022
© DHAFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, zeytinlik alanların şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Altaylı, "Türkiye’ye, bölge insanına kazanç sağlayacak tarımsal alanlar, birkaç yıl içinde büyük kârlar ama sonrasında arkasında ölü bir doğa bırakacak kapkaç ekonomisine kurban edildi" dedi.
HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, zeytinlik alanların şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Altaylı, "Her şeyin kısa vadeli kazanç ile ölçülmeye başlandığı bir dönemde, yüzyıllarca Türkiye’ye, bölge insanına kazanç sağlayacak tarımsal alanlar, birkaç yıl içinde büyük kârlar ama sonrasında arkasında ölü bir doğa bırakacak kapkaç ekonomisine kurban edildi" değerlendirmesini yaptı.
Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, "Ve belli ki, daha da edilecek. Çünkü elektrik üretimine yönelik madencilikte zeytinliklerin yok edilmesinin yolunu açacak yeni bir yönetmelik çıkarıldı. Atatürk döneminden kalan ve tarım alanlarını koruyan Zeytin Yasası, bir yönetmelikle bypass edilerek, bu alanlarda madencilik faaliyeti yapacak firmalara Bakanlık'tan verilecek bir olur ile zeytinlikleri yok etme hakkı tanındı. İlgili firmanın “Madencilik faaliyeti sona erdikten sonra alanı rehabilite etme sözü” vermesi gibi ahmakça ve asla uygulanmayacak bir kurala bağlı olarak orman alanları, zeytinliklerin yok edilmesinin önü açıldı. Böylece Ege’ye kuzeyinden güneyine kadar toplu tecavüzün yolu da açılmış oldu. Türkiye’deki tüm siyasetçiler, sürekli olarak bu ülkeye aşık olduklarını söyleyip dururlar yıllardır. Ancak ben burada bir aşk falan görmüyorum" düşüncesini dile getirdi.
zeytin ağacı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
TÜRKİYE
Tunç Soyer: Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak, geleceğimize ihanettir
Dün, 23:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала