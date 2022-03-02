https://tr.sputniknews.com/20220302/fatih-altayli-turkiyede-tarimsal-alanlar-kapkac-ekonomisine-kurban-edildi-1054362420.html
Fatih Altaylı: Türkiye'de tarımsal alanlar kapkaç ekonomisine kurban edildi
Fatih Altaylı: Türkiye'de tarımsal alanlar kapkaç ekonomisine kurban edildi
HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, zeytinlik alanların şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Altaylı, "Türkiye’ye, bölge... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:56+0300
2022-03-02T12:56+0300
2022-03-02T12:56+0300
türkiye
fatih altaylı
türkiye
tarım
zeytinlik alan
maden ocağı
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HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, zeytinlik alanların şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Altaylı, "Her şeyin kısa vadeli kazanç ile ölçülmeye başlandığı bir dönemde, yüzyıllarca Türkiye’ye, bölge insanına kazanç sağlayacak tarımsal alanlar, birkaç yıl içinde büyük kârlar ama sonrasında arkasında ölü bir doğa bırakacak kapkaç ekonomisine kurban edildi" değerlendirmesini yaptı.Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, "Ve belli ki, daha da edilecek. Çünkü elektrik üretimine yönelik madencilikte zeytinliklerin yok edilmesinin yolunu açacak yeni bir yönetmelik çıkarıldı. Atatürk döneminden kalan ve tarım alanlarını koruyan Zeytin Yasası, bir yönetmelikle bypass edilerek, bu alanlarda madencilik faaliyeti yapacak firmalara Bakanlık'tan verilecek bir olur ile zeytinlikleri yok etme hakkı tanındı. İlgili firmanın “Madencilik faaliyeti sona erdikten sonra alanı rehabilite etme sözü” vermesi gibi ahmakça ve asla uygulanmayacak bir kurala bağlı olarak orman alanları, zeytinliklerin yok edilmesinin önü açıldı. Böylece Ege’ye kuzeyinden güneyine kadar toplu tecavüzün yolu da açılmış oldu. Türkiye’deki tüm siyasetçiler, sürekli olarak bu ülkeye aşık olduklarını söyleyip dururlar yıllardır. Ancak ben burada bir aşk falan görmüyorum" düşüncesini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/tunc-soyer-zeytin-agaclarina-maden-ocagi-hanceri-saplamak-gelecegimize-ihanettir-1054347919.html
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fatih altaylı, türkiye, tarım, zeytinlik alan, maden ocağı
Fatih Altaylı: Türkiye'de tarımsal alanlar kapkaç ekonomisine kurban edildi
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HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, zeytinlik alanların şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Altaylı, "Türkiye’ye, bölge insanına kazanç sağlayacak tarımsal alanlar, birkaç yıl içinde büyük kârlar ama sonrasında arkasında ölü bir doğa bırakacak kapkaç ekonomisine kurban edildi" dedi.
HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, zeytinlik alanların şartlı izinle madencilik faaliyetlerine açılmasına tepki gösterdi. Altaylı, "Her şeyin kısa vadeli kazanç ile ölçülmeye başlandığı bir dönemde, yüzyıllarca Türkiye’ye, bölge insanına kazanç sağlayacak tarımsal alanlar, birkaç yıl içinde büyük kârlar ama sonrasında arkasında ölü bir doğa bırakacak kapkaç ekonomisine kurban edildi" değerlendirmesini yaptı.
Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında
, "Ve belli ki, daha da edilecek. Çünkü elektrik üretimine yönelik madencilikte zeytinliklerin yok edilmesinin yolunu açacak yeni bir yönetmelik çıkarıldı. Atatürk döneminden kalan ve tarım alanlarını koruyan Zeytin Yasası, bir yönetmelikle bypass edilerek, bu alanlarda madencilik faaliyeti yapacak firmalara Bakanlık'tan verilecek bir olur ile zeytinlikleri yok etme hakkı tanındı. İlgili firmanın “Madencilik faaliyeti sona erdikten sonra alanı rehabilite etme sözü” vermesi gibi ahmakça ve asla uygulanmayacak bir kurala bağlı olarak orman alanları, zeytinliklerin yok edilmesinin önü açıldı. Böylece Ege’ye kuzeyinden güneyine kadar toplu tecavüzün yolu da açılmış oldu. Türkiye’deki tüm siyasetçiler, sürekli olarak bu ülkeye aşık olduklarını söyleyip dururlar yıllardır. Ancak ben burada bir aşk falan görmüyorum"
düşüncesini dile getirdi.