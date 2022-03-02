https://tr.sputniknews.com/20220302/fed-martta-faiz-artirimi-uygun-1054375554.html

Fed: Martta faiz artırımı uygun

Fed: Martta faiz artırımı uygun

ABD'de Federal Reserve (Fed) Başkanı Jerome Powell, 2018'den beri ilk faiz artırımına gelecek ay gideceklerini duyururken Ukrayna üzerinden ekonomik... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T16:58+0300

2022-03-02T16:58+0300

2022-03-02T19:02+0300

ekonomi

fed

abd

faiz

faiz artırımı

enflasyon

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Fed Başkanı Jerome Powell, bugün Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komisyonu'ndaki konuşması hakkında açıklamalar yaparak, mart ayında faiz artırımının uygun olacağını teyit etti. Powell, Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturmasına rağmen pandemi sonrası sıkı para politikalarına geçiş yapacaklarına dikkat çekti. 'Bir sonraki adımı planlamak zorlaştı'Fed Başkanı, 'yüksek enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını artırma planları uyarınca ilerleyeceklerini, ancak Ukrayna'daki krizin, bir sonraki adımını planlayan Fed'in politika yapıcıları için görünümü son derece belirsiz hale getirdiğini' söyledi. Tapering aşamalı azalacakYüksek enflasyon ve ücretlerin fırlamasına yol açan çok sıkı işgücü piyasasının daha yüksek faiz oranlarını gerektirdiğine dair temel Fed anlatısını yineleyen Powell, "Yüzde 2'nin oldukça üzerinde enflasyon ve güçlü işgücü piyasasının ışığında, bu ayın sonlarında yapacağımız toplantıda federal fon oranı hedef aralığını yükseltmenin uygun olacağını umuyoruz" dedi. Bunu yıl içinde Fed'in yaklaşık 8.5 trilyon dolarlık devlet tahvili portföyünde indirime gitmesinin izleyeceğini belirtti.Faizin ne kadar yükseleceğine dair ipucu vermediFed'in seçeneklerini açık tutmayı tercih eden Powell, Fed'in para politikasını sıkılaştırmada ne kadar ileri veya ne kadar hızlı gitmesi gerekebileceğine dair hiçbir ipucu vermedi.Fed Başkanı, koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerindeki etkisinin hafifliyor göründüğünü, işe alımların güçlü olduğunu ve enflasyonun başlıca risk olarak ortaya çıktığını, ancak Fed yetkililerinin enflasyonun bu yılın ilerleyen zamanlarında düşmesini beklediğini aktardı. "Enflasyon uzun vadeli hedefimiz olan yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrediyor. Talep güçlü ve tedarik darboğazları ile arz sıkıntıları üretimin hızlı tepki verme imkanını kısıtlıyor. Bu arz ve tedarik sorunları beklenenden daha büyük ve uzun süreli oldu" diyen Powell, Fed'in fiyatları tekrar hizaya getirmek için gerektiği kadar sert önlemler alma vaadini yineledi. 'Beklenmeyeni bekle'Fed'in Avrupa'daki olayların hem fiyat baskısına katkıda bulunma hem de büyümeyi düşürme potansiyeline sahip olmasından ötürü yeni bir karmaşıklıkla karşı karşıya kaldığını kabul eden Powell, şu ifadeleri kullandı:"Ukrayna'nın işgali, devam eden savaş, yaptırımlar ve takip edecek olayların ABD ekonomisi üzerindeki kısa vadeli etkileri büyük ölçüde belirsizliğini koruyor. Bu ortamda uygun para politikası yapmak, ekonominin beklenmedik şekillerde evrilmesini kabul etmeyi gerektirir. Gelen verilere ve gelişen görünüme yanıt vermede çevik davranmamız gerekecek."Reuters haber ajansı, 'Ukrayna'daki çatışmaların daha geniş çaplı savaşa dönüşmesi halinde Fed'den küresel dolar piyasalarını istikrarlı tutmasının istenebileceği, bunun da Fed'in varlıklarını küçültme planlarıyla çelişebileceği' analizini yaptı.Piyasalar, Fed'in mart ayında 25 baz puan faiz artırımı yapacağını ve bu yıl 4'ten fazla faiz artırımı olmayabileceğini değerlendiriyor. Bank of America ve Goldman Sachs, Fed'in yıl sonuna kadar faizi yüzde 0.25'ten yüzde 2 civarına yükseltmesini bekliyor. JPMorgan ise Fed faiz oranının yüzde 2'ye 2023 yılının ilk çeyreğinde ulaşacağı görüşünde.

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