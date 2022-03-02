https://tr.sputniknews.com/20220302/fransada-sosyal-demokrat-aday-taubira-cumhurbaskanligi-seciminde-adayligini-geri-cekti-1054381556.html
Fransa'da sosyal demokrat aday Taubira, cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını geri çekti
Fransa'da sosyal demokrat aday Taubira, cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını geri çekti
Fransa'da eski Adalet Bakanı Christiane Taubira, cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını geri çekti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T19:40+0300
2022-03-02T19:40+0300
2022-03-02T19:40+0300
dünya
fransa
cumhurbaşkanlığı seçimi
christiane taubira
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan ve sosyal demokrat siyasetin önemli isimlerinden eski Adalet Bakanı Christiane Taubira, imza barajını geçemediği gerekçesiyle adaylığını geri çekti.Eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Taubira, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi adaylık için gerekli olan 500 seçilmişin imzasını toplayamadığını belirtti.İmza barajı sistemini eleştiren ve bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçiminde bunun olmaması gerektiğine işaret eden Taubira, şu ana kadar sadece 181 imza topladı.Fransa'da adaylık barajı sistemi Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi aday olabilmek için, aday adaylarının reşit olmaları ve en az 30 ilçeden belediye başkanları, milletvekilleri, senatörler, ilçe ve bölge meclis üyeleri gibi yaklaşık 42 bin seçilmişten an az 500 imza toplamaları gerekiyor.İmza barajına ulaşmak için tanınan süre 4 Mart'ta bitiyor.Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 10 Nisan'da yapılacak.Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.
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fransa, cumhurbaşkanlığı seçimi, christiane taubira
Fransa'da sosyal demokrat aday Taubira, cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını geri çekti
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Fransa'da eski Adalet Bakanı Christiane Taubira, cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını geri çekti.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıklayan ve sosyal demokrat siyasetin önemli isimlerinden eski Adalet Bakanı Christiane Taubira, imza barajını geçemediği gerekçesiyle adaylığını geri çekti.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Taubira, basına yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi adaylık için gerekli olan 500 seçilmişin imzasını toplayamadığını belirtti.
İmza barajı sistemini eleştiren ve bir dahaki cumhurbaşkanlığı seçiminde bunun olmaması gerektiğine işaret eden Taubira, şu ana kadar sadece 181 imza topladı.
Fransa'da adaylık barajı sistemi
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi aday olabilmek için, aday adaylarının reşit olmaları ve en az 30 ilçeden belediye başkanları, milletvekilleri, senatörler, ilçe ve bölge meclis üyeleri gibi yaklaşık 42 bin seçilmişten an az 500 imza toplamaları gerekiyor.
İmza barajına ulaşmak için tanınan süre 4 Mart'ta bitiyor.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 10 Nisan'da yapılacak.
Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.