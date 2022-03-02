https://tr.sputniknews.com/20220302/hava-fisek-davasinin-avukati-katliami-onleyemeyen-kamu-gorevlileri-icin-suc-duyurusu-bile-yapilmadi-1054350228.html

Havai fişek davası avukatı: Katliamı önleyemeyen kamu görevlileri için suç duyurusu bile yapılmadı

Havai fişek davası avukatı: Katliamı önleyemeyen kamu görevlileri için suç duyurusu bile yapılmadı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2020’de gerçekleşen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili davada çıkan kararı Avukat Elif... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T02:13+0300

2022-03-02T02:13+0300

2022-03-02T02:16+0300

hendek

akşam postasi

atilla güner

havai fişek

patlama

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Hava fişek davası avukatı: Mahkeme, katiamı önleyemeyen kamu görevlileri için suç duyurusu bile yapmadı Hava fişek davası avukatı: Mahkeme, katiamı önleyemeyen kamu görevlileri için suç duyurusu bile yapmadı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2020’de 7 işçinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlama ile ilgili açılan davanın 8'inci duruşmasında çıkan kararda mahkeme heyeti 7 sanığı, 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırmıştı.Avukat Elif Sıla Aşık Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu. Yayında yaptığı açıklamada “Ekmek parasını kazanırken ölmeye, öldürülmeye devam mı edilecek? Cenazeler daha teslim edilmemişken patlamadan bir gün sonra sanık Yaşar Coşkun moral yemeği düzenledi. Bunun hesabı verilebilecek mi?” dedi.Elif Sıla Aşık’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Burası adeta cinayet mahaline gelmiş bir yer'"Bu fabrika daha önce patlamalara ve iş cinayetlerinin yaşandığı bir fabrika. Burası adeta cinayet mahaline gelmiş bir yer. 2011 Yılında yaşanmış patlama sebebiyle Yargıtay tarafından fabrikanın sahipleri bilinçli taksirle cezalandırılmış durumda. Buna rağmen verilen kararın bilinçli taksir düzeyinde kalmasını biz en başından bu yana kabul etmiyoruz. Çünkü risk var; riski öngörülmüş ve riskin kendisini daha önce defalarca yaşamış. Ama buna rağmen herhangi bir operasyonel önlem almamış, işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir sürü önlemi sadece kağıt üzerinde giderilecek belge işi olarak görmüş. Maliyetten kaçınmak için işçi sağlığı ve güvenliğini önemsenmemiş.'30 yıl şoförlük yapan sorumlu müdür'Dosya kapsamında hem kağıt üzerinde sorumlu müdür olarak görülen kimyager işçiler hem de iş sağlığı ve güvenliği uzmanı hem de dosya kapsamındaki orada çalışan işçilerin beyanı çok açık. Bu işyerindeki işçiler üretim baskısıyla çalıştırılmışlar ve üretilen malzeme patlayıcı madde. Bu kadar riskli öngörüp ve bu kadar riski daha önce yaşayıp neredeyse olacakları bilme seviyesine gelmiş durumdan bahsederken bilinçli tahsil durumunda kalamayız. Bu sebeple olası kastla cezalandırılmalarını talep ettik. Mahkeme heyeti Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Coşkun’a 16 yıl 3 ay ceza verdi. Bu dosya kapsamında en önemli isimlerden birisi de işveren vekili konumunda olan Hasan Ali Velioğlu adlı sanık normalde hiçbir yetkinliği olmamasına rağmen 30 yıl şoförlük yaptıktan sonra sorumlu müdür olarak o koltuğa oturtturulmuş aslında birçok işyeri organizasyonu onun elinden geçer olmuş ve işçilerle birebir başlarında durarak baskı kurmuş kişi dün itibariyle bilinci taksirin en alt düzeyinde 12 yıl 6 ile ceza alan tutuklu tahliye edildi. Üst sınırdan 22 yıl hapis cezası verilebilecekken alt sınırdan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve takdiri indirim sebebi olarak Yaşar Coşkun ve Ali Rıza Coşkun’a bu dosyada iyi hal indirimi uygulandı. İyi hal indirimi uygulanan sanık duruşma sanık duruşma salonunda müştekileri ve mahkeme heyetini siyasilerin adlarını teker teker anarak tehdit etti. Bu tehditlere rağmen Yaşar Coşkun iyi hal indiriminden yararlandırılarak bu ceza verildi kendisine.'Takipçisiyiz bu yol daha uzun'Bu dosya kapsamında 7 sanığımız vardı. Hepsi bu işyerinde çalışan ve sahiplerinden oluşan sanıklardı ama kararda mahkeme heyeti kamu görevlileri hakkında bu işyerinde usulüne uygun hiçbir zaman denetleme yapılmamasına rağmen suç duyurusunda dahi bulunmadı. Ekmek parasını kazanırken ölmeye, öldürülmeye devam mı edilecek? Cenazeler daha teslim edilmemişken patlamadan bir gün sonra MÜSİAD Başkanı olan sanık Yaşar Coşkun moral yemeği düzenlendi. Bunun hesabı verilebilecek mi? Aileler bu davanın sonuna kadar takipçisi olacak. Bu yol daha uzun bizler de onlarla birlikte takipçisi olacağız. Bu dava daha yeni başlıyor."

hendek

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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hendek, atilla güner, аудио, havai fişek, patlama