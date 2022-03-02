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Instagram'dan videolar için yeni özellik: 17 dilde otomatik altyazı
Instagram'dan videolar için yeni özellik: 17 dilde otomatik altyazı
Instagram'da kullanımını kolaylaştıracak 'otomatik altyazı' özelliği 17 dil desteğiyle hayata geçti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T18:37+0300
2022-03-02T18:43+0300
instagram
yaşam
altyazı
otomatik
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Kullanıcılar artık herhangi bir Instagram video gönderisi için otomatik altyazıları açabilecek.Otomatik altyazılar, Instagram kullanıcıları için en çok istenen özelliklerden biri oldu ve artık içerik oluşturucular, şu anda Instagram'ın kullandığı hikayeler dahil olmak üzere uygulamanın tüm öğelerine otomatik altyazı ekleme seçeneğine sahip olacak.TRT Haber’in Social Media Today’den aktardığına göre, Instagram'ın video gönderileri için otomatik altyazıları başlangıçta 17 dilde sunulacak ve yakında daha fazlası gelecek.Instagram yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu:Otomatik altyazı özelliği nasıl açılıyor?Instagram uygulamasında 'Ayarlar &gt; Hesap &gt; Açıklamalı Altyazılar' bölümüne girerek video altyazılarını aktif hale getirebilirsiniz. Altyazının dili ne yazık ki manuel olarak değiştirilemiyor. Instagram’ı hangi dilde kullanıyorsanız altyazı da öyle gösteriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220216/instagramda-yeni-ozellik-dm-gondermeden-hikaye-begenme-1053901976.html
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instagram, altyazı, otomatik

Instagram'dan videolar için yeni özellik: 17 dilde otomatik altyazı

18:37 02.03.2022 (güncellendi: 18:43 02.03.2022)
© REUTERS / Dado RuvicInstagram - logo
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Instagram'da kullanımını kolaylaştıracak 'otomatik altyazı' özelliği 17 dil desteğiyle hayata geçti.
Kullanıcılar artık herhangi bir Instagram video gönderisi için otomatik altyazıları açabilecek.
Otomatik altyazılar, Instagram kullanıcıları için en çok istenen özelliklerden biri oldu ve artık içerik oluşturucular, şu anda Instagram'ın kullandığı hikayeler dahil olmak üzere uygulamanın tüm öğelerine otomatik altyazı ekleme seçeneğine sahip olacak.
TRT Haber’in Social Media Today’den aktardığına göre, Instagram'ın video gönderileri için otomatik altyazıları başlangıçta 17 dilde sunulacak ve yakında daha fazlası gelecek.
Instagram yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu:
“Akıştaki videolar için otomatik olarak oluşturulan altyazı özelliğini paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Altyazı ile Instagram, sağır/işitme güçlüğü çeken topluluklar için daha erişilebilir hale gelecektir. Altyazıları açmak veya kapatmak tamamen sizin tercihinize bağlı.”

Otomatik altyazı özelliği nasıl açılıyor?

Instagram uygulamasında 'Ayarlar > Hesap > Açıklamalı Altyazılar' bölümüne girerek video altyazılarını aktif hale getirebilirsiniz. Altyazının dili ne yazık ki manuel olarak değiştirilemiyor. Instagram’ı hangi dilde kullanıyorsanız altyazı da öyle gösteriliyor.
Instagram logo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2022
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