https://tr.sputniknews.com/20220302/ispartada-tufekle-vurulan-kadin-ve-karnindaki-bebegi-oldu-1054348918.html
Isparta'da tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü
Isparta'da tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü
Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Olay sonrası... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T00:04+0300
2022-03-02T00:04+0300
2022-03-02T00:04+0300
türkiye
kadın cinayeti
isparta
hamile
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Davraz Mahallesi'nde yaşayan Ş.G. (18) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa (24) arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.İddiaya göre, tartışma sırasında Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesine bırakarak kaçtı.Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını yitirdi.Polis ekipleri Ş.G'yi yakaladı.Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, gazetecilere, kızının ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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kadın cinayeti, isparta, hamile
Isparta'da tüfekle vurulan kadın ve karnındaki bebeği öldü
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Isparta'da dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kadın ve karnındaki 6 aylık bebeği hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan zanlı tutuklandı.
Davraz Mahallesi'nde yaşayan Ş.G. (18) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa (24) arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
İddiaya göre, tartışma sırasında Ş.G'nin pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.
Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesine bırakarak kaçtı.
Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri Ş.G'yi yakaladı.
Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, gazetecilere, kızının ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.