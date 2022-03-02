https://tr.sputniknews.com/20220302/israile-gelen-onlarca-ukraynali-siginmaci-havalimanindan-geri-gonderildi-1054358643.html

İsrail'e gelen onlarca Ukraynalı sığınmacı havalimanından geri gönderildi

İsrail'e gelen onlarca Ukraynalı sığınmacı havalimanından geri gönderildi

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgeniy Korniçuk, savaştan kaçarak İsrail'e gelen onlarca Ukraynalının havalimanından geri gönderildiğini duyurdu. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T11:56+0300

2022-03-02T11:56+0300

2022-03-02T11:56+0300

ukrayna krizi

ukrayna

israil

sığınmacı

savaş

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Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgeniy Korniçuk,Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail İçişleri Bakanlığı'nın Macaristan ve Polonya üzerinden gelen Ukraynalıların ülkeye girişlerine izin verilmemesi yönünde aldığı kararın kendileri için 'hayal kırıklığı' olduğunu söyledi.Korniçuk, "Son 6 gün içinde onlarca Ukraynalı, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan geldikleri ülkelere geri gönderildi" ifadelerini kullandı.Söz konusu Ukraynalıların sığınma talebiyle geldiklerini dile getiren Büyükelçi, "Bunlar, İsrail'e çalışmaya gelmedi, savaştan kaçtılar" diye konuştu.Açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Korniçuk, 'daha fazla yardıma muhtaç olduklarını' ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220302/biden-abd-hava-sahasini-rusya-havayolu-sirketlerine-ait-tum-ucuslara-kapatacagiz-1054351309.html

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ukrayna, israil, sığınmacı, savaş