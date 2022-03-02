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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220302/israile-gelen-onlarca-ukraynali-siginmaci-havalimanindan-geri-gonderildi-1054358643.html
İsrail'e gelen onlarca Ukraynalı sığınmacı havalimanından geri gönderildi
İsrail'e gelen onlarca Ukraynalı sığınmacı havalimanından geri gönderildi
Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgeniy Korniçuk, savaştan kaçarak İsrail'e gelen onlarca Ukraynalının havalimanından geri gönderildiğini duyurdu. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T11:56+0300
2022-03-02T11:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
israil
sığınmacı
savaş
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Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgeniy Korniçuk,Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail İçişleri Bakanlığı'nın Macaristan ve Polonya üzerinden gelen Ukraynalıların ülkeye girişlerine izin verilmemesi yönünde aldığı kararın kendileri için 'hayal kırıklığı' olduğunu söyledi.Korniçuk, "Son 6 gün içinde onlarca Ukraynalı, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan geldikleri ülkelere geri gönderildi" ifadelerini kullandı.Söz konusu Ukraynalıların sığınma talebiyle geldiklerini dile getiren Büyükelçi, "Bunlar, İsrail'e çalışmaya gelmedi, savaştan kaçtılar" diye konuştu.Açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Korniçuk, 'daha fazla yardıma muhtaç olduklarını' ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220302/biden-abd-hava-sahasini-rusya-havayolu-sirketlerine-ait-tum-ucuslara-kapatacagiz-1054351309.html
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ukrayna, israil, sığınmacı, savaş

İsrail'e gelen onlarca Ukraynalı sığınmacı havalimanından geri gönderildi

11:56 02.03.2022
© REUTERS / Lukasz GlowalaUkraynalı sığınmacılar
Ukraynalı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Lukasz Glowala
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Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgeniy Korniçuk, savaştan kaçarak İsrail'e gelen onlarca Ukraynalının havalimanından geri gönderildiğini duyurdu.
Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgeniy Korniçuk,Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail İçişleri Bakanlığı'nın Macaristan ve Polonya üzerinden gelen Ukraynalıların ülkeye girişlerine izin verilmemesi yönünde aldığı kararın kendileri için 'hayal kırıklığı' olduğunu söyledi.
Korniçuk, "Son 6 gün içinde onlarca Ukraynalı, Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'ndan geldikleri ülkelere geri gönderildi" ifadelerini kullandı.
Söz konusu Ukraynalıların sığınma talebiyle geldiklerini dile getiren Büyükelçi, "Bunlar, İsrail'e çalışmaya gelmedi, savaştan kaçtılar" diye konuştu.
Açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Korniçuk, 'daha fazla yardıma muhtaç olduklarını' ifade etti.
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