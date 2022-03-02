https://tr.sputniknews.com/20220302/istanbulda-fabrikada-cikan-yangin-ormana-sicmadan-sonduruldu-1054368126.html

İstanbul'da fabrikada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

İstanbul'da fabrikada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Eyüpsultan'da ormanın yakınında bulunan fabrikada yalıtım malzemelerinin istiflendiği alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, ölen ya da yaralananın olmadığı... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T14:13+0300

2022-03-02T14:13+0300

2022-03-02T14:35+0300

türkiye

türkiye

yangın

fabrika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054367747_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_8e09e372818a73a3b9f7e06bb1c016db.jpg

Eyüpsultan Odayeri Mahallesi'nde, saat 09.30 sıralarında ormanın yakınında bulunan dış cephe yalıtım malzemesi üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın bahçesinde istiflenen yalıtım malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını büyükbaş hayvanların olduğu ahırlara ve ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.İtfaiyeye yangını haber veren Odayeri Muhtarı Cihan Şimşek, "Ben dumanın yükseldiğini görünce fabrikanın sorumlu müdürünü aradım. Dış cephe malzemesi üreten yer burası. Malzeme yanmaya çok müsait bir malzeme. Ben de hemen itfaiyeyi aradım. Büyük bir yangındı ama hiçbir yere zarar vermedi. Alt tarafta ahır var, hayvanları dışarı çıkarmaya başladık. Çok şükür can kaybımız yok. Hayvan telefi olmadı, ormana sıçramadı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220221/esenlerde-cikan-binada-mahsur-kalan-kedi-kurtarildi-sahibi-goz-yaslarini-tutamadi-1054064161.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, yangın, fabrika