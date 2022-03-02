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Kanada Merkez Bankası, faiz oranını artırdı
Kanada Merkez Bankası, faiz oranını artırdı
Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0.50'ye yükseltti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T19:21+0300
2022-03-02T19:21+0300
ekonomi
kanada
faiz artırımı
enflasyon
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Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinde artışa gidildiği bildirildi.Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 0.50'ye, banka faizinin yüzde 0.75'e ve mevduat faizinin yüzde 0.50'ye yükseltildiği kaydedildi.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının yeni ve önemli bir belirsizlik kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, petrol ve diğer emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükseldiği aktarıldı.Açıklamada "Bu, dünya genelinde enflasyonu artıracak ve güven üzerindeki olumsuz etkiler ile yeni arz kesintileri küresel büyüme üzerinde baskı oluşturabilir. Finansal piyasalarda oynaklık arttı. Durum hala değişken ve olayları yakından takip ediyoruz." ifadesi yer aldı.Ekonomilerin Kovid-19'un Omicron varyantının etkisini beklenenden daha hızlı bir şekilde geride bıraktığı belirtilen açıklamada, ancak salgının devam ettiği ve yeni varyantların olasılığının endişe kaynağı olmaya devam ettiği kaydedildi.Açıklamada, küresel arz darboğazlarının zorlu olmaya devam ettiği belirtilerek, fiyat artışlarının daha yaygın hale geldiği aktarıldı.Ukrayna krizinin hem enerji hem de gıda ile ilgili emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdığına dikkat çekilen açıklamada, enflasyonun yakın vadede ocakta öngörülenden daha yüksek olmasının beklendiği ifade edildi.Açıklamada, bankanın para politikası araçlarını enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek ve enflasyon beklentilerini sağlam tutmak için kullanacağı vurgulanarak politika faizinin bankanın temel para politikası aracı olduğu kaydedildi.Bankanın açıklamasında, "Ekonomi genişlemeye ve enflasyon baskıları yüksek kalmaya devam ettikçe, Banka Yönetim Konseyi, faiz oranlarının daha da artması gerekeceğini düşünüyor." değerlendirmesine yer verildi.
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kanada, faiz artırımı, enflasyon

Kanada Merkez Bankası, faiz oranını artırdı

19:21 02.03.2022
© İHA / ANDRE PICHETTEKanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki protestolarına devam ediyor.
Kanada’da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı zorunluluğu karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa’daki protestolarına devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© İHA / ANDRE PICHETTE
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Kanada Merkez Bankası, gecelik faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 0.50'ye yükseltti.
Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinde artışa gidildiği bildirildi.
Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 0.50'ye, banka faizinin yüzde 0.75'e ve mevduat faizinin yüzde 0.50'ye yükseltildiği kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının yeni ve önemli bir belirsizlik kaynağı olduğu belirtilen açıklamada, petrol ve diğer emtia fiyatlarının keskin bir şekilde yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada "Bu, dünya genelinde enflasyonu artıracak ve güven üzerindeki olumsuz etkiler ile yeni arz kesintileri küresel büyüme üzerinde baskı oluşturabilir. Finansal piyasalarda oynaklık arttı. Durum hala değişken ve olayları yakından takip ediyoruz." ifadesi yer aldı.
Ekonomilerin Kovid-19'un Omicron varyantının etkisini beklenenden daha hızlı bir şekilde geride bıraktığı belirtilen açıklamada, ancak salgının devam ettiği ve yeni varyantların olasılığının endişe kaynağı olmaya devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada, küresel arz darboğazlarının zorlu olmaya devam ettiği belirtilerek, fiyat artışlarının daha yaygın hale geldiği aktarıldı.
Ukrayna krizinin hem enerji hem de gıda ile ilgili emtia fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdığına dikkat çekilen açıklamada, enflasyonun yakın vadede ocakta öngörülenden daha yüksek olmasının beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, bankanın para politikası araçlarını enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek ve enflasyon beklentilerini sağlam tutmak için kullanacağı vurgulanarak politika faizinin bankanın temel para politikası aracı olduğu kaydedildi.
Bankanın açıklamasında, "Ekonomi genişlemeye ve enflasyon baskıları yüksek kalmaya devam ettikçe, Banka Yönetim Konseyi, faiz oranlarının daha da artması gerekeceğini düşünüyor." değerlendirmesine yer verildi.
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