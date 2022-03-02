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https://tr.sputniknews.com/20220302/kandilli-rasathanesi-muduru-ozener-marmarada-2030a-kadar-7-buyuklugunde-deprem-olasiligi-yuzde-64-1054369744.html
Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüzde 64
Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüzde 64
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener, beklenen Marmara depremi için "Tahminim 7’nin üzerinde bir deprem ama... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T14:53+0300
2022-03-02T14:58+0300
marmara depremi
türkiye
kandilli rasathanesi
haluk özener
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜ-KRADE) tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye’de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak, Türkiye'deki depremsellik hakkında bilgi paylaşmak ve Rasathane’nin yeni mobil uygulamasını tanıtmak amacıyla basın toplantısı düzenlendi.Toplantıya, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve BÜ-KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat katıldı.‘Marmara için tahmini deprem büyüklüğü 7 üzerinde’Toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem tahminlerinin yapılabildiğini ancak zamanını söylemenin mümkün olmadığına dikkat çekti:‘Deprem sayısındaki artış algı eşiğimizle alakalı’Geçmişe kıyasla bugün Marmara Denizi içindeki 0.2 büyüklüğündeki depremleri bile çözebildiklerini ifade eden Prof. Dr. Özener, "Bizim algı eşiğimiz daha iyi duymaya başladı. Deprem sayısındaki artışlara baktığımız zaman hem daha iyi duymaya başladık, daha iyi duyunca da olan 5’in üzerindeki büyük depremlerin de artçılarını da çok net kaydedebiliyoruz" ifadelerini kullandı.‘Deprem olmadan erken uyarı mümkün değil'Depremin olmadan bilinme şansının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özener, "Deprem olmadan bir şey bilme şansınız yok. Depremin P ve S dalgası var, deprem olduktan sonra depremi çözüp size ‘yıkıcı dalga geliyor’ diye bilgi veriyor. Deprem erken uyarısı demek olmadan bulmak değil" diye konuştu.BÜ-KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ise istatistikler yaptıklarına dikkat çekti:Türkiye'de gerçekleşen son deprem bilgilerine ulaşılabilen, deprem hissettiğinde kişinin bilgi girebileceği Rasathane Mobil Uygulamasının kullanmasıyla önemli bilgiler edinileceğini belirten Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, "Depremi hissettiğinizde uygulamaya dönüş yaparsanız rasathaneye kıymetli bilgi ulaşacak. Sizden gelen bilgiyi de ileriye dönük çalışmalar yaparak, özellikle deprem zararlarını azaltma konusunda önemli bir bilgi elimize ulaşmış olacak" dedi.‘Marmara’da senede 1-2 deprem çok değil’Pınar, "Marmara Bölgesi’nde deprem etkinliği çok yüksek diyoruz ama neredeyse senede 1-2 4’ten büyük deprem aslında çok değil. Marmara'da senede 1-2 tane 4'ten büyük deprem çok değil. Marmara Denizi içinde deprem sayısının düşük olması iki türlü açıklanabilir. Biri gelen sismik enerjinin tamamı birikiyor olabilir. İkincisi de sismik enerjiyi depremlerle değil de akıp gidiyor olabilir, birikmiyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/prof-dr-gorur-yuzde-62-olasilikla-marmaranin-kuzey-kolunda-deprem-bekliyoruz-1053667666.html
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marmara depremi, kandilli rasathanesi, haluk özener

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüzde 64

14:53 02.03.2022 (güncellendi: 14:58 02.03.2022)
© Flickr / Russell Boyceİstanbul, yapılaşma, bina, imar
İstanbul, yapılaşma, bina, imar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© Flickr / Russell Boyce
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener, beklenen Marmara depremi için "Tahminim 7’nin üzerinde bir deprem ama ne zaman açığa çıkacağını bilmiyoruz" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜ-KRADE) tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye’de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak, Türkiye'deki depremsellik hakkında bilgi paylaşmak ve Rasathane’nin yeni mobil uygulamasını tanıtmak amacıyla basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve BÜ-KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat katıldı.

‘Marmara için tahmini deprem büyüklüğü 7 üzerinde’

Toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem tahminlerinin yapılabildiğini ancak zamanını söylemenin mümkün olmadığına dikkat çekti:
“Marmara depremi için vakit geldi mi bilmiyoruz. Bir sona doğru gidiyoruz ama sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bir enerjinin biriktiğini biliyoruz, olabilecek potansiyel depremin de büyüklüğünü görüyoruz ama ne zaman açığa çıkacağını bilmiyoruz. Bugün, yarın, 6 ay sonra olacak demenin bir anlamı yok ama süre geçtikçe biriken enerji artıyor. Biriken enerji artıyor demek olası depremin büyüklüğünün artması demek. Marmara için tahminim 7’nin üzerinde olur. Bu konuda yapılmış çok bilimsel çalışma var. Farklı senaryolar da var. Benim içinde olduğum bir grubun yapmış olduğu bir çalışma 7.2 diyor."

‘Deprem sayısındaki artış algı eşiğimizle alakalı’

Geçmişe kıyasla bugün Marmara Denizi içindeki 0.2 büyüklüğündeki depremleri bile çözebildiklerini ifade eden Prof. Dr. Özener, "Bizim algı eşiğimiz daha iyi duymaya başladı. Deprem sayısındaki artışlara baktığımız zaman hem daha iyi duymaya başladık, daha iyi duyunca da olan 5’in üzerindeki büyük depremlerin de artçılarını da çok net kaydedebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Deprem olmadan erken uyarı mümkün değil'

Depremin olmadan bilinme şansının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özener, "Deprem olmadan bir şey bilme şansınız yok. Depremin P ve S dalgası var, deprem olduktan sonra depremi çözüp size ‘yıkıcı dalga geliyor’ diye bilgi veriyor. Deprem erken uyarısı demek olmadan bulmak değil" diye konuştu.
BÜ-KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ise istatistikler yaptıklarına dikkat çekti:
"Marmara’da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 64, 2050’ye kadar yüzde 75, 2090 kadar yüzde 95 olasılıklı. 2090’a kadar bu iş bitecek diyemeyiz. Böyle istatistikler var ancak bu hiçbir depremin önceden belirlenmesi değildir. Bu bize şunu veriyor ‘Marmara’da depremin tehlikesi belli, bu deprem olacak’. Bizim yapmamız gereken toplum olarak deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelebilmemiz, dirençli bir toplum olabilmemiz ve depremin vereceği zararları en aza indirebilecek, riskleri azaltma çalışmaları yapmaktır.”
Türkiye'de gerçekleşen son deprem bilgilerine ulaşılabilen, deprem hissettiğinde kişinin bilgi girebileceği Rasathane Mobil Uygulamasının kullanmasıyla önemli bilgiler edinileceğini belirten Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, "Depremi hissettiğinizde uygulamaya dönüş yaparsanız rasathaneye kıymetli bilgi ulaşacak. Sizden gelen bilgiyi de ileriye dönük çalışmalar yaparak, özellikle deprem zararlarını azaltma konusunda önemli bir bilgi elimize ulaşmış olacak" dedi.

‘Marmara’da senede 1-2 deprem çok değil’

Pınar, "Marmara Bölgesi’nde deprem etkinliği çok yüksek diyoruz ama neredeyse senede 1-2 4’ten büyük deprem aslında çok değil. Marmara'da senede 1-2 tane 4'ten büyük deprem çok değil. Marmara Denizi içinde deprem sayısının düşük olması iki türlü açıklanabilir. Biri gelen sismik enerjinin tamamı birikiyor olabilir. İkincisi de sismik enerjiyi depremlerle değil de akıp gidiyor olabilir, birikmiyor" ifadelerini kullandı.
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
GÖRÜŞ
Prof. Dr. Görür: Yüzde 62 olasılıkla Marmara’nın Kuzey kolunda deprem bekliyoruz
9 Şubat, 17:38
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