https://tr.sputniknews.com/20220302/kandilli-rasathanesi-muduru-ozener-marmarada-2030a-kadar-7-buyuklugunde-deprem-olasiligi-yuzde-64-1054369744.html

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüzde 64

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener: Marmara'da 2030'a kadar 7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüzde 64

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Özener, beklenen Marmara depremi için "Tahminim 7’nin üzerinde bir deprem ama... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T14:53+0300

2022-03-02T14:53+0300

2022-03-02T14:58+0300

marmara depremi

türkiye

kandilli rasathanesi

haluk özener

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103386/11/1033861102_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ff9be0071fc9d2a4311df2f5e639e276.jpg

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (BÜ-KRADE) tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Türkiye’de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak, Türkiye'deki depremsellik hakkında bilgi paylaşmak ve Rasathane’nin yeni mobil uygulamasını tanıtmak amacıyla basın toplantısı düzenlendi.Toplantıya, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar ve BÜ-KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat katıldı.‘Marmara için tahmini deprem büyüklüğü 7 üzerinde’Toplantıda konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, deprem tahminlerinin yapılabildiğini ancak zamanını söylemenin mümkün olmadığına dikkat çekti:‘Deprem sayısındaki artış algı eşiğimizle alakalı’Geçmişe kıyasla bugün Marmara Denizi içindeki 0.2 büyüklüğündeki depremleri bile çözebildiklerini ifade eden Prof. Dr. Özener, "Bizim algı eşiğimiz daha iyi duymaya başladı. Deprem sayısındaki artışlara baktığımız zaman hem daha iyi duymaya başladık, daha iyi duyunca da olan 5’in üzerindeki büyük depremlerin de artçılarını da çok net kaydedebiliyoruz" ifadelerini kullandı.‘Deprem olmadan erken uyarı mümkün değil'Depremin olmadan bilinme şansının olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özener, "Deprem olmadan bir şey bilme şansınız yok. Depremin P ve S dalgası var, deprem olduktan sonra depremi çözüp size ‘yıkıcı dalga geliyor’ diye bilgi veriyor. Deprem erken uyarısı demek olmadan bulmak değil" diye konuştu.BÜ-KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ise istatistikler yaptıklarına dikkat çekti:Türkiye'de gerçekleşen son deprem bilgilerine ulaşılabilen, deprem hissettiğinde kişinin bilgi girebileceği Rasathane Mobil Uygulamasının kullanmasıyla önemli bilgiler edinileceğini belirten Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, "Depremi hissettiğinizde uygulamaya dönüş yaparsanız rasathaneye kıymetli bilgi ulaşacak. Sizden gelen bilgiyi de ileriye dönük çalışmalar yaparak, özellikle deprem zararlarını azaltma konusunda önemli bir bilgi elimize ulaşmış olacak" dedi.‘Marmara’da senede 1-2 deprem çok değil’Pınar, "Marmara Bölgesi’nde deprem etkinliği çok yüksek diyoruz ama neredeyse senede 1-2 4’ten büyük deprem aslında çok değil. Marmara'da senede 1-2 tane 4'ten büyük deprem çok değil. Marmara Denizi içinde deprem sayısının düşük olması iki türlü açıklanabilir. Biri gelen sismik enerjinin tamamı birikiyor olabilir. İkincisi de sismik enerjiyi depremlerle değil de akıp gidiyor olabilir, birikmiyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/prof-dr-gorur-yuzde-62-olasilikla-marmaranin-kuzey-kolunda-deprem-bekliyoruz-1053667666.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marmara depremi, kandilli rasathanesi, haluk özener