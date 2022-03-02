https://tr.sputniknews.com/20220302/katar-2022de-3-binden-fazla-turk-polisi-gorev-alacak-1054364326.html
Katar 2022'de 3 binden fazla Türk polisi görev alacak
Katar 2022'de 3 binden fazla Türk polisi görev alacak
Sayıları toplamda 3 bin 250'yi bulan Türk polisi, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliği için görev... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T13:42+0300
2022-03-02T13:42+0300
2022-03-02T13:42+0300
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TBMM Dışişleri Komisyonu'nun son toplantısında, Türkiye ve Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun uygulanmasına ilişkin protokolün onaylanması uygun bulundu.Protokol ile Türkiye'nin daha önceki yıllarda ev sahipliğini yaptığı uluslararası organizasyonların güvenliğinin sağlanmasından edindiği tecrübe ile bilgi birikiminin Katar güvenlik güçleri ile paylaşılması hedefleniyor.Komisyonda milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, organizasyon sırasında Katar güvenlik güçlerinin desteklenmesi için 3000 çevik kuvvet veya takviye hazır kuvvet personelinin görevlendirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Önal, özel harekat polisi, bomba uzmanı ve diğer emniyet personeli de hesaplandığında toplam 3 bin 251 polisin, Katar'da geçici görevlendirileceğini bildirdi.Görevlendirilecek personelin tüm giderlerini Katar'ın karşılayacağını dile getiren Önal, Türkiye açısından bütçeye ilave yük getirecek herhangi bir harcamanın söz konusu olmadığını belirtti. Önal, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin, Katar'da icra edeceği görevleriyle ilgili Türk amirlerine karşı sorumlu olacağını ifade ederek, "Katar tarafı personelimize doğrudan emir veremeyecek" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/turk-ve-katarli-yetkililer-ikili-isbirligi-ve-bolgesel-gelismeleri-gorustu-1053968013.html
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katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, fifa, türk, polis
Katar 2022'de 3 binden fazla Türk polisi görev alacak
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Sayıları toplamda 3 bin 250'yi bulan Türk polisi, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın güvenliği için görev alacak.
TBMM Dışişleri Komisyonu'nun son toplantısında, Türkiye ve Katar arasında büyük çaplı organizasyonların yerine getirilmesinde iş birliği konulu niyet mektubunun uygulanmasına ilişkin protokolün onaylanması uygun bulundu.
Protokol ile Türkiye'nin daha önceki yıllarda ev sahipliğini yaptığı uluslararası organizasyonların güvenliğinin sağlanmasından edindiği tecrübe ile bilgi birikiminin Katar güvenlik güçleri ile paylaşılması hedefleniyor.
Komisyonda milletvekillerine bilgi veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, organizasyon sırasında Katar güvenlik güçlerinin desteklenmesi için 3000 çevik kuvvet veya takviye hazır kuvvet personelinin görevlendirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Önal, özel harekat polisi, bomba uzmanı ve diğer emniyet personeli de hesaplandığında toplam 3 bin 251 polisin, Katar'da geçici görevlendirileceğini bildirdi.
Görevlendirilecek personelin tüm giderlerini Katar'ın karşılayacağını dile getiren Önal, Türkiye açısından bütçeye ilave yük getirecek herhangi bir harcamanın söz konusu olmadığını belirtti. Önal, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin, Katar'da icra edeceği görevleriyle ilgili Türk amirlerine karşı sorumlu olacağını ifade ederek, "Katar tarafı personelimize doğrudan emir veremeyecek" dedi.