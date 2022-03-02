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Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Montrö'nün önemini anladı
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Montrö'nün önemini anladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini kavradığını söyledi. Kılıçdaroğlu... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T10:41+0300
2022-03-02T10:48+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
montrö
kanal istanbul
muhalefet
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Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.CHP liderinin açıklamalarından başlıklar şöyle:Cumhuriyet gazetesine yanıtMontrö SözleşmesiGüçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatı Zeytinlik alanların maden yapımına açılması
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, montrö, kanal istanbul, muhalefet

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Montrö'nün önemini anladı

10:41 02.03.2022 (güncellendi: 10:48 02.03.2022)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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Ayrıntılar geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin önemini kavradığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla Kanal İstanbul'u da bir kenara bırakacaktır diye düşünüyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor.
CHP liderinin açıklamalarından başlıklar şöyle:
Ülkeyi ileri götüreceğiz. Bugün AK Parti’den veya MHP’den beri Türkiye’nin sorularını dile getirebilir mi? Asla dile getiremez. Parlamentonun özgür iradesi yok. Milletin vekilini millet seçmeli. Yeni bir Türkiye, yarının Türkiyesi diyoruz buna. Bugünün veya geçmişin Türkiyesinde gençler geleceğini yurt dışında arıyorsa bir problem var demektir. Ülkede Allah aşkına adalet var mı? Adalet çürürse demokrasi çürür.
Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. İlişkilerinde tarafsız olmalı, her gün konuşmaması lazım. 6 siyasi parti olarak programlarımız, dünyaya bakışımız farklı belki ama 6 siyasi parti Türkiye’nin geleceği açısından ortak hedefler belirlemek zorundaydık.

Cumhuriyet gazetesine yanıt

Montrö Sözleşmesi

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatı

Demokrasimiz daha güçlü olmalı. Türkiye dünyada itibar kaybediyor. 6 saygın siyasi lidere bir tarihsel görev düşüyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile Türkiye Cumhuriyeti devletinde hukuku yeniden inşa ediyoruz. Tek adam rejimine son veriyoruz.

Zeytinlik alanların maden yapımına açılması

Parlamentodan çıkamayan bir kanunu yönetmelik yaparak getirdiler, bu konuda davalar açılıyor. Zeytine saygı duyun.
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