https://tr.sputniknews.com/20220302/kilicdaroglundan-erdogana-gel-bu-yaza-kadar-kdvyi-sifirla-bunu-yaparsan-protestomu-bitirecegim-1054349541.html

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Gel bu yaza kadar KDV’yi sıfırla, bunu yaparsan protestomu bitireceğim

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Gel bu yaza kadar KDV’yi sıfırla, bunu yaparsan protestomu bitireceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğü açıklaması üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a sosyal medya... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T00:35+0300

2022-03-02T00:35+0300

2022-03-02T00:36+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

kdv

protesto

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’sinin yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğünü duyurdu.Erdoğan’ın açıklamasına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Partisinin grup toplantısındaki konuşmasından bir kesit paylaşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:* Elektrikte sosyal tarife talebimiz konusunda attığın adım hayırlı oldu @RTErdogan. KDV’yi sıfırla talebimiz vardı ama %8'e indirdin. Gel bu yaza kadar KDV’yi sıfırla. Bunu da yaparsan protestomu bitireceğim. Üstelik bu sana siyasi fayda sağlar. Halkımız rahatlasın, bize yeter!'Biz devleti ondan daha iyi tanıyoruz'Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ise şu ifadeleri kullandı:* Zam gelmeden önce çıkıp kamuoyuna açıklama yapmıştım. Demiştim ki; ‘4 kişinin bir ailenin ortalama elektrik tüketimi 230 kilovat saattir. Buraya zam yapmayın’ Sözümüzü dinlemedi, 150 kilovat saate kadar olanlara zam yapmadı. Baktı ki bu da olmuyor, 210 kilovat saate kadar olana bir ayrıcalık tanıdı.* Dün akşam 230 dese, Kılıçdaroğlu’nun dediği oluyor, ‘en iyisi 240 yapayım da şundan kurtulayım’ dedi. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Bu ne demektir? Biz devleti ondan daha iyi tanıyoruz. Biz vatandaşı ondan daha iyi tanıyoruz. Biz ülkemizi ondan daha iyi biliyoruz.* Bilmiyorlar, devleti yönetemiyorlar. KDV’yi baştan sıfırla dedik, yüzde 8 yaptı. Sıfırla kardeşim. En azından yaza kadar sıfırla. Eğer bunu yaparsa protestomu kaldıracağım. Onu da bilmesini isterim.

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, kdv, protesto