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Kimse ne olduğunu bilmiyor: Eskişehir'de 'prefabrik hayrat'
Kimse ne olduğunu bilmiyor: Eskişehir'de 'prefabrik hayrat'
Eskişehir’de bir sokakta bulunan ve üzerindeki yazıdan hayrat olduğu belirtilen prefabrik kulübenin ne olduğu, ne amaçla kullanılacağı mahalle muhtarı dâhil... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:35+0300
2022-03-02T12:39+0300
prefabrik ev
türkiye
eskişehir
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan prefabrik kulübe görenlerin dikkatini çekiyor.Prefabrik tuvalete benzer kulübenin yan yüzeyinde bulunan hayrat yazısı çevreden geçenlere “Bu nasıl hayrat?” dedirtti. Çevrede yaşayanlar, kulübenin ne için ve kim tarafından oraya koyulduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını belirttiler.Üzerinde Arapça besmele ve Kur'an-ı Kerim'den bir surenin meali olan yazı bulunan, dekoratif bir malzeme ile yüzeyi kaplı kulübenin yan tarafından ise havalandırma bölümü yer alıyorArifiye Mahalle Muhtarı Hakan Aksoy da, kendisinin ve halkın bu prefabrik kulübenin ne olduğunu bilmediğini, bir süreden beridir yol kenarında yer kaplamaya devam ettiğini anlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/360-derece-donen-prefabrik-ev-yapti-misafirlerin-donerek-cay-icmek-hoslarina-gidiyor-1051284769.html
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prefabrik ev, eskişehir

Kimse ne olduğunu bilmiyor: Eskişehir'de 'prefabrik hayrat'

12:35 02.03.2022 (güncellendi: 12:39 02.03.2022)
© İHAEskişehir'de 'prefabrik hayrat'
Eskişehir'de 'prefabrik hayrat' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© İHA
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Eskişehir’de bir sokakta bulunan ve üzerindeki yazıdan hayrat olduğu belirtilen prefabrik kulübenin ne olduğu, ne amaçla kullanılacağı mahalle muhtarı dâhil çevrede yaşayanlarda merak uyandırdı.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulunan prefabrik kulübe görenlerin dikkatini çekiyor.
Prefabrik tuvalete benzer kulübenin yan yüzeyinde bulunan hayrat yazısı çevreden geçenlere “Bu nasıl hayrat?” dedirtti. Çevrede yaşayanlar, kulübenin ne için ve kim tarafından oraya koyulduğu konusunda bilgi sahibi olmadığını belirttiler.
Üzerinde Arapça besmele ve Kur'an-ı Kerim'den bir surenin meali olan yazı bulunan, dekoratif bir malzeme ile yüzeyi kaplı kulübenin yan tarafından ise havalandırma bölümü yer alıyor
Arifiye Mahalle Muhtarı Hakan Aksoy da, kendisinin ve halkın bu prefabrik kulübenin ne olduğunu bilmediğini, bir süreden beridir yol kenarında yer kaplamaya devam ettiğini anlattı.
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