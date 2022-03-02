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Koronavirüs Bilim Kurulu kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T08:44+0300
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koronavirüs
koronavirüs bilim kurulu
koronavirüs tedbirleri
maske
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Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.Koca, toplantıda salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirileceğini belirterek, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" açıklaması yaptı. Toplantı sonucunda açık havada maske takma kurallarının değişebileceği belirtiliyor.
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koronavirüs bilim kurulu, koronavirüs tedbirleri , maske, fahrettin koca

Koronavirüs Bilim Kurulu kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak

08:44 02.03.2022
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu
Koronavirüs Bilim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16:00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak.
Toplantının ardından saat 18:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koca, toplantıda salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirileceğini belirterek, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" açıklaması yaptı.
Toplantı sonucunda açık havada maske takma kurallarının değişebileceği belirtiliyor.
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