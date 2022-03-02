https://tr.sputniknews.com/20220302/kralice-2-elizabeth-koronavirus-sonrasi-isine-dondu-1054360481.html
Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü
Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü
Kovid teşhisi konulduktan sonra ilk kez görüntü veren Kraliçe 2. Elizabeth, tedbiren konuklarını yüz yüze değil, uzaktan bağlantı yoluyla ağırladı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:28+0300
2022-03-02T12:28+0300
2022-03-02T12:33+0300
kraliçe 2. elizabeth
koronavirüs
ingiltere
uzaktan çalışma
kovid-19
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Kraliçe 2. Elizabeth, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasından bu yana ilk kez görüntü verdi. 95 yaşındaki Kraliçe, işine dönse de insanlarla fiziksel olarak bir araya gelmekten kaçınıyor.Kraliçe, Windsor Kalesi’nde çalışmalarına görüntülü görüşmeler yaparak devam ediyor.NTV’nin aktardığına göre, Kraliçe dün Andora Büyükelçisi Carles Jordan Madero, Çad Büyükelçisi Kedella Younous Hamidi ve eşi Soraia Maria Valls Pinilla ile sanal görüşme yaptı.Gelen fotoğraflarda Kraliçe, Buckingham Sarayı’nda kendisini ziyarete gelenleri, bilgisayar ekranından görüntüsüyle ağırladı.Kovid-19’u atlattığı belirtilen Kraliçe’nin hafta sonu, torunu Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla bir araya geleceği duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20220220/kralice-2-elizabethin-kovid-testi-pozitif-cikti-1054051041.html
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kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, uzaktan çalışma, kovid-19
Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü
12:28 02.03.2022 (güncellendi: 12:33 02.03.2022) Abone ol
Kovid teşhisi konulduktan sonra ilk kez görüntü veren Kraliçe 2. Elizabeth, tedbiren konuklarını yüz yüze değil, uzaktan bağlantı yoluyla ağırladı.
Kraliçe 2. Elizabeth, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasından bu yana ilk kez görüntü verdi. 95 yaşındaki Kraliçe, işine dönse de insanlarla fiziksel olarak bir araya gelmekten kaçınıyor.
Kraliçe, Windsor Kalesi’nde çalışmalarına görüntülü görüşmeler yaparak devam ediyor.
NTV’nin aktardığına göre, Kraliçe dün Andora Büyükelçisi Carles Jordan Madero, Çad Büyükelçisi Kedella Younous Hamidi ve eşi Soraia Maria Valls Pinilla ile sanal görüşme yaptı.
Gelen fotoğraflarda Kraliçe, Buckingham Sarayı’nda kendisini ziyarete gelenleri, bilgisayar ekranından görüntüsüyle ağırladı.
Kovid-19’u atlattığı belirtilen Kraliçe’nin hafta sonu, torunu Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla bir araya geleceği duyuruldu.