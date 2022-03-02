https://tr.sputniknews.com/20220302/kralice-2-elizabeth-koronavirus-sonrasi-isine-dondu-1054360481.html

Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü

Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü

Kovid teşhisi konulduktan sonra ilk kez görüntü veren Kraliçe 2. Elizabeth, tedbiren konuklarını yüz yüze değil, uzaktan bağlantı yoluyla ağırladı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T12:28+0300

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kraliçe 2. elizabeth

koronavirüs

ingiltere

uzaktan çalışma

kovid-19

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Kraliçe 2. Elizabeth, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasından bu yana ilk kez görüntü verdi. 95 yaşındaki Kraliçe, işine dönse de insanlarla fiziksel olarak bir araya gelmekten kaçınıyor.Kraliçe, Windsor Kalesi’nde çalışmalarına görüntülü görüşmeler yaparak devam ediyor.NTV’nin aktardığına göre, Kraliçe dün Andora Büyükelçisi Carles Jordan Madero, Çad Büyükelçisi Kedella Younous Hamidi ve eşi Soraia Maria Valls Pinilla ile sanal görüşme yaptı.Gelen fotoğraflarda Kraliçe, Buckingham Sarayı’nda kendisini ziyarete gelenleri, bilgisayar ekranından görüntüsüyle ağırladı.Kovid-19’u atlattığı belirtilen Kraliçe’nin hafta sonu, torunu Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla bir araya geleceği duyuruldu.

https://tr.sputniknews.com/20220220/kralice-2-elizabethin-kovid-testi-pozitif-cikti-1054051041.html

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kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, uzaktan çalışma, kovid-19