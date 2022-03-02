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Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü
Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü
Kovid teşhisi konulduktan sonra ilk kez görüntü veren Kraliçe 2. Elizabeth, tedbiren konuklarını yüz yüze değil, uzaktan bağlantı yoluyla ağırladı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
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kraliçe 2. elizabeth
koronavirüs
ingiltere
uzaktan çalışma
kovid-19
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Kraliçe 2. Elizabeth, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasından bu yana ilk kez görüntü verdi. 95 yaşındaki Kraliçe, işine dönse de insanlarla fiziksel olarak bir araya gelmekten kaçınıyor.Kraliçe, Windsor Kalesi’nde çalışmalarına görüntülü görüşmeler yaparak devam ediyor.NTV’nin aktardığına göre, Kraliçe dün Andora Büyükelçisi Carles Jordan Madero, Çad Büyükelçisi Kedella Younous Hamidi ve eşi Soraia Maria Valls Pinilla ile sanal görüşme yaptı.Gelen fotoğraflarda Kraliçe, Buckingham Sarayı’nda kendisini ziyarete gelenleri, bilgisayar ekranından görüntüsüyle ağırladı.Kovid-19’u atlattığı belirtilen Kraliçe’nin hafta sonu, torunu Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla bir araya geleceği duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20220220/kralice-2-elizabethin-kovid-testi-pozitif-cikti-1054051041.html
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kraliçe 2. elizabeth, ingiltere, uzaktan çalışma, kovid-19

Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs sonrası işine döndü

12:28 02.03.2022 (güncellendi: 12:33 02.03.2022)
© AFP 2022Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs sonrası
Kraliçe 2. Elizabeth, koronavirüs sonrası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022
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Kovid teşhisi konulduktan sonra ilk kez görüntü veren Kraliçe 2. Elizabeth, tedbiren konuklarını yüz yüze değil, uzaktan bağlantı yoluyla ağırladı.
Kraliçe 2. Elizabeth, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasından bu yana ilk kez görüntü verdi. 95 yaşındaki Kraliçe, işine dönse de insanlarla fiziksel olarak bir araya gelmekten kaçınıyor.
Kraliçe, Windsor Kalesi’nde çalışmalarına görüntülü görüşmeler yaparak devam ediyor.
NTV’nin aktardığına göre, Kraliçe dün Andora Büyükelçisi Carles Jordan Madero, Çad Büyükelçisi Kedella Younous Hamidi ve eşi Soraia Maria Valls Pinilla ile sanal görüşme yaptı.
Gelen fotoğraflarda Kraliçe, Buckingham Sarayı’nda kendisini ziyarete gelenleri, bilgisayar ekranından görüntüsüyle ağırladı.
Kovid-19’u atlattığı belirtilen Kraliçe’nin hafta sonu, torunu Prens William, eşi Kate Middleton ve çocuklarıyla bir araya geleceği duyuruldu.
Kraliçe 2. Elizabeth- Prens Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
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Kraliçe 2. Elizabeth'in Kovid testi pozitif çıktı
20 Şubat, 14:55
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