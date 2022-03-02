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Kupada ilk yarı finalist belli oldu
Kupada ilk yarı finalist belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T00:30+0300
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spor
trabzonspor
antalyaspor
ziraat türkiye kupası
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım belli oldu. Çeyrek final turunun ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.Bordo mavililerin golleri 12. dakikada Edin Visca ve 89. dakikada Berat Özdemir'den geldi.
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trabzonspor, antalyaspor, ziraat türkiye kupası

Kupada ilk yarı finalist belli oldu

00:30 02.03.2022
© AATrabzonspor
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım belli oldu.
Çeyrek final turunun ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Bordo mavililerin golleri 12. dakikada Edin Visca ve 89. dakikada Berat Özdemir'den geldi.
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