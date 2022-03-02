https://tr.sputniknews.com/20220302/lavrov-kirim-ukraynaya-ait-kalsaydi-simdi-nato-uslerine-ev-sahipligi-yapiyor-olurdu-1054381168.html

Lavrov: Kırım Ukrayna’ya ait kalsaydı, şimdi NATO üslerine ev sahipliği yapıyor olurdu

Lavrov: Kırım Ukrayna’ya ait kalsaydı, şimdi NATO üslerine ev sahipliği yapıyor olurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım, Ukrayna’ya ait olarak kalsaydı, şimdi orada NATO üslerinin yapılmış olacağını belirtti ve bunun Rusya için... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T19:36+0300

2022-03-02T19:36+0300

2022-03-02T20:05+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

ukrayna krizi

kırım

al jazeera

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Al Jazeera’ya konuşan Lavrov, “Şu anda bitirmeye çalıştığımız krizin sona ermesinin ardından Ukraynalılar gelecekte nasıl yaşayacaklarına kendileri karar vermeliler. Bu, şu anda siyasi çevrelerde görüşülüyor. Ben bu tartışmalara katılmıyorum. Biz kesinlikle bunun Ukrayna’da yaşayan tüm halkların görüşü olması gerektiği gerçeği üzerinden hareket ediyoruz” dedi.Lavrov’un açıklamalarından öne çıkan diğer ifadeler şöyle oldu:'Ukrayna, geçmişte Almanya gibi Nazilerden arındırma prosedüründen geçmeliUkrayna’nın geçmişte Almanya gibi Nazilerden arındırma prosedüründen geçmesi gerektiğine dikkat çeken Lavrov, şunları söyledi:'LHC ve DHC Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sınırları içinde tanınmalı’Belarus’ta Ukraynalı yetkililer ile görüşecek olan Rus heyetinin pozisyonunu açıklayan Lavrov, maddelerden biri olarak “Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerinin Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sınırları içinde tanınması” diye konuştu.‘Kuzey Akım-2 hikayesi, Almanya'nın dünya sahnesinde bağımsız bir yer işgal etmediğini gösterdi’Rus bakan, “Biz her şeye hazırdık. AB'nin ve tabii ki NATO'nun itaatkar bir şekilde ABD'yi izleyeceğinden hiç şüphem yoktu. Özellikle de Kuzey Akım-2'nin akıbeti netleştiği zaman. Bu proje yeniden başlatılacak olsa bile (buna muhtemelen biz karar vermeyeceğiz), ne olursa olsun, Kuzey Akım-2'nin tarihteki rolünü oynadığı, zira Almanya dahil Avrupa'nın dünya sahnesinde gerçekten buyruk altında ve bağımlı bir yerde olduğunu ortaya koyduğu açıkça ortada” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220302/canli-anlatim-rusya--ukrayna-gorusmelerinin-ikinci-turu-bekleniyor-1054376905.html

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sergey lavrov, ukrayna krizi, kırım, al jazeera