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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220302/lavrov-rusya-ukraynanin-nukleer-silah-edinmesine-izin-vermeyecek-1054361938.html
Lavrov: Ukrayna, görüşmelerin ikinci turu için Rusya ile masaya oturmayı ABD’nin isteğiyle erteliyor
Lavrov: Ukrayna, görüşmelerin ikinci turu için Rusya ile masaya oturmayı ABD’nin isteğiyle erteliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini belirtti. Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile görüşmeyi... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:48+0300
2022-03-02T13:11+0300
sergey lavrov
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.Lavrov, Ukrayna ile gerçekleşmesi beklenen ikinci tur görüşmelere ilişkin, “Ukrayna tarafı görüşmeleri, ABD’nin bu yöndeki emri nedeniyle erteliyor" ifadelerini kullandı.Tarafların ikinci görüşmelerinin beklendiği gibi bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil.Bununla birlikte Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini kaydetti."Batı, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti" diye konuşan Lavrov, "Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak. ABD Başkanı (Joe) Biden deneyimli bir adam ve daha önce savaşa tek alternatifin yaptırımlar olduğunu söylemişti" dedi.Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının boyutu hakkında konuşan Lavrov, "Rusya yaptırımlara hazırlıklıydı ama sporcuların, gazetecilerin ve kültür endüstrisi temsilcilerinin hedef alınmasını beklemiyordu" diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakanı, "Çok sayıda dostumuz var, izole edilebilmemizin imkanı yok" diye ekledi.Rus bakan ayrıca, Ukrayna'da kurulacak hükümetlerin ülkedeki tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğini belirtti. Lavrov, Kırım'ın Rusya'nın parçası olduğunu ve bu konunun tartışmaya açık olmadığını vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220302/israile-gelen-onlarca-ukraynali-siginmaci-havalimanindan-geri-gonderildi-1054358643.html
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sergey lavrov, rusya, ukrayna, abd, görüşme

Lavrov: Ukrayna, görüşmelerin ikinci turu için Rusya ile masaya oturmayı ABD’nin isteğiyle erteliyor

12:48 02.03.2022 (güncellendi: 13:11 02.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini belirtti. Lavrov, Ukrayna’nın Rusya ile görüşmeyi ABD’nin isteğiyle ertelediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Lavrov, Ukrayna ile gerçekleşmesi beklenen ikinci tur görüşmelere ilişkin, “Ukrayna tarafı görüşmeleri, ABD’nin bu yöndeki emri nedeniyle erteliyor" ifadelerini kullandı.
Tarafların ikinci görüşmelerinin beklendiği gibi bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil.
Bununla birlikte Lavrov, ülkesinin Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini kaydetti.
"Batı, Rusya'nın yeni Avrupa güvenlik mimarisi oluşturulmasına ilişkin taleplerini hayata geçirmeyi reddetti" diye konuşan Lavrov, "Üçüncü Dünya Savaşı, nükleer silahların kullanılacağı yıkıcı bir savaş olacak. ABD Başkanı (Joe) Biden deneyimli bir adam ve daha önce savaşa tek alternatifin yaptırımlar olduğunu söylemişti" dedi.
Rusya'yı hedef alan yaptırımlarının boyutu hakkında konuşan Lavrov, "Rusya yaptırımlara hazırlıklıydı ama sporcuların, gazetecilerin ve kültür endüstrisi temsilcilerinin hedef alınmasını beklemiyordu" diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı, "Çok sayıda dostumuz var, izole edilebilmemizin imkanı yok" diye ekledi.
Rus bakan ayrıca, Ukrayna'da kurulacak hükümetlerin ülkedeki tüm etnik grupları temsil etmesi gerektiğini belirtti. Lavrov, Kırım'ın Rusya'nın parçası olduğunu ve bu konunun tartışmaya açık olmadığını vurguladı.
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