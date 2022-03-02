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https://tr.sputniknews.com/20220302/nagehan-alci-6-partinin-mutabakat-metni-guzel-ama-temel-bir-yanlis-var-1054363279.html
Nagehan Alçı: 6 partinin mutabakat metni güzel ama temel bir yanlış var
Nagehan Alçı: 6 partinin mutabakat metni güzel ama temel bir yanlış var
HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 6 muhalefet partisinin mutabakat metnine ilişkin olarak, "Açıklanan metni son derece özgürlükçü ve demokrat buldum... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
nagehan alçı
güçlendirilmiş parlamenter sistem
chp
iyi parti
gelecek partisi
deva partisi
saadet partisi
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Alçı yazısında, toplantının tarihinin yanlış olduğuna dikkat çekerek, "Evet, büyük bir kalabalığı oraya getirmeyi başardılar ama gündemi bu konuya yoğunlaştırmayı başaramadılar. Bu da toplantının başarısızlığı değil, tarih yanlışlığı" dedi."6 parti de güçlendirilmiş parlamentarizme geçişi 2023 Başkanlık seçimleri sonrasına bırakıyor. 2022 içinde geçilmesi yönünde hiçbir irade beyan etmiyor" diyen Alçı, "Hatta böyle bir seçeneği istemiyor bile diyebiliriz. Ayrıca bence muhalefet bir ciddi hata daha yaptı. Bu toplantının Ukrayna Savaşı’nın gölgesinde kalacağını hesaplamalıydı. Kaldı ki 28 Şubat tarihini seçmenin de bu 6 parti açısından herhangi bir olumlu yanını göremiyorum zira toplantıda 28 Şubat askeri darbe sürecine atıf dahi yapılmadı." düşüncesini dile getirdi.Alçı, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:"Ben genel olarak metnin çerçevesini son derece özgürlükçü buldum. Önerilerin yarısı bile hayata geçse Türkiye için iyi olur.Meclisin güçlenmesi, alternatifi oluşmadan hükümetin düşürülememesi, çevre mahkemelerinin kurulması, okullarda müfredata birinci sınıftan itibaren cinsiyet eşitliği ve insan hakları dersleri eklenmesi…"
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nagehan alçı, güçlendirilmiş parlamenter sistem, chp, iyi parti, gelecek partisi, deva partisi, saadet partisi

Nagehan Alçı: 6 partinin mutabakat metni güzel ama temel bir yanlış var

13:19 02.03.2022 (güncellendi: 13:20 02.03.2022)
© Fotoğraf : YouTubeNagehan Alçı
Nagehan Alçı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© Fotoğraf : YouTube
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HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 6 muhalefet partisinin mutabakat metnine ilişkin olarak, "Açıklanan metni son derece özgürlükçü ve demokrat buldum. Fakat bir temel noktada bu 6 partinin birden tamamen yanlış yaptığını düşünüyorum ve maalesef o tek yanlış neredeyse tüm doğrularını götürüyor" dedi.
Alçı yazısında, toplantının tarihinin yanlış olduğuna dikkat çekerek, "Evet, büyük bir kalabalığı oraya getirmeyi başardılar ama gündemi bu konuya yoğunlaştırmayı başaramadılar. Bu da toplantının başarısızlığı değil, tarih yanlışlığı" dedi.
"6 parti de güçlendirilmiş parlamentarizme geçişi 2023 Başkanlık seçimleri sonrasına bırakıyor. 2022 içinde geçilmesi yönünde hiçbir irade beyan etmiyor" diyen Alçı, "Hatta böyle bir seçeneği istemiyor bile diyebiliriz. Ayrıca bence muhalefet bir ciddi hata daha yaptı. Bu toplantının Ukrayna Savaşı’nın gölgesinde kalacağını hesaplamalıydı. Kaldı ki 28 Şubat tarihini seçmenin de bu 6 parti açısından herhangi bir olumlu yanını göremiyorum zira toplantıda 28 Şubat askeri darbe sürecine atıf dahi yapılmadı." düşüncesini dile getirdi.
Alçı, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Ben genel olarak metnin çerçevesini son derece özgürlükçü buldum. Önerilerin yarısı bile hayata geçse Türkiye için iyi olur.
Meclisin güçlenmesi, alternatifi oluşmadan hükümetin düşürülememesi, çevre mahkemelerinin kurulması, okullarda müfredata birinci sınıftan itibaren cinsiyet eşitliği ve insan hakları dersleri eklenmesi…"
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