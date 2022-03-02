https://tr.sputniknews.com/20220302/otomobil-ve-hafif-ticari-arac-pazari-subatta-yuzde-141-daraldi-1054359821.html
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubatta yüzde 14.1 daraldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubatta yüzde 14.1 daraldı
Şubatta otomobil satışları yüzde 15,9 azalışla, 37 bin 641 adet olarak kaydedildi. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:18+0300
2022-03-02T12:18+0300
2022-03-02T12:18+0300
ekonomi
otomobil
otomotiv distribütörleri derneği (odd)
ekonomi
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) şubat ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,1 azalarak 49 bin 652 adet oldu.2022 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 azalarak 12 bin 11 adet oldu.Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 arttı.
https://tr.sputniknews.com/20220301/turkiyenin-otomobili-togg-icin-son-12-aya-girildi-1054313717.html
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otomobil, otomotiv distribütörleri derneği (odd), ekonomi
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubatta yüzde 14.1 daraldı
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Şubatta otomobil satışları yüzde 15,9 azalışla, 37 bin 641 adet olarak kaydedildi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) şubat ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Şubat ayına göre yüzde 14,1 azalarak 49 bin 652 adet oldu.
2022 Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak
37 bin 641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 azalarak 12 bin 11 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 arttı.