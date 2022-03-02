https://tr.sputniknews.com/20220302/otomobilden-50-bin-liralik-hayalet-gosterge-calindi-1054368855.html

Otomobilden 50 bin liralık hayalet gösterge çalındı

Otomobilden 50 bin liralık hayalet gösterge çalındı

İstanbul’da lüks bir otomobilin 50 bin TL değerindeki hayalet göstergesini çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T14:30+0300

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türkiye

hırsız

otomobil

araç

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Eyüpsultan Göktürk’te bulunan İstanbul Caddesi'nde araçla dolaşan hırsız, park halindeki bir otomobili gözüne kestirdi. Daha sonra lüks otomobile aracıyla yanaşarak park etti. Bir süre sonra aracın camını kıran şahıs aracın içerisine girdi. 1 dakika içerisinde aracın 50 bin TL değerindeki hayalet göstergeyi söken hırsız, tekrar aracına dönerek olay yerinden uzaklaştı.Hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrılan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park halindeki lüks otomobile yanaşarak park eden şahıs daha sonra aracın ön camını kırarak lüks otomobilin içerisine girdiği görülüyor.

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hırsız, otomobil, araç