https://tr.sputniknews.com/20220302/pakistanda-cocuk-felcine-karsi-asilamada-gorevli-saglik-calisani-olduruldu-1054380539.html
Pakistan'da çocuk felcine karşı aşılamada görevli sağlık çalışanı öldürüldü
Pakistan'da çocuk felcine karşı aşılamada görevli sağlık çalışanı öldürüldü
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, çocuk felciyle mücadele eden kadın sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T19:11+0300
2022-03-02T19:11+0300
2022-03-02T19:11+0300
dünya
çocuk felci
pakistan
taliban
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Yerel basındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Peşaver şehrinde çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli İkra İkbal'in evine giderken silahlı kişilerce saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Pakistan'da 24 Şubat'ta ülke genelinde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kapsamında 5 yaşın altındaki 43 milyon çocuğun aşılanması hedefleniyor.TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyorHayber Pahtunhva'da etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Geçen yıl ülkede sadece 1 çocuk felci vakası bildirilmişti.
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çocuk felci, pakistan, taliban
Pakistan'da çocuk felcine karşı aşılamada görevli sağlık çalışanı öldürüldü
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Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, çocuk felciyle mücadele eden kadın sağlık çalışanı hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, polis yetkilileri, Peşaver şehrinde çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli İkra İkbal'in evine giderken silahlı kişilerce saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'da 24 Şubat'ta ülke genelinde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılmıştı. Kampanya kapsamında 5 yaşın altındaki 43 milyon çocuğun aşılanması hedefleniyor.
TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor
Hayber Pahtunhva'da etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.
TTP, söz konusu aşılamanın "Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.
Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Geçen yıl ülkede sadece 1 çocuk felci vakası bildirilmişti.