https://tr.sputniknews.com/20220302/paylasimiyla-tepki-ceken-ogretmen-hakkinda-islem-baslatildi-1054368222.html
Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı
Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı
Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesinin tedbiren askıya alınmasına yönelik... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T14:13+0300
2022-03-02T14:13+0300
2022-03-02T14:28+0300
türkiye
öğretmen
paylaşım
tepki
doğu
tweet
çocuk
temizlik
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Valilikten yapılan açıklamada, “Muş'un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmıştır. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.Hafize Dal adlı kullanıcı, Twitter üzerinden, “Ben de tertemiz mis gibi çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu'da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklarla boğuşmak istemiyorum…Öğretmene değer verilmeyen bu ülkede öğretmen olduğum için çok pişmanım… 4 sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum...” paylaşımında bulunmuştu.
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öğretmen, paylaşım, tepki, doğu, tweet, çocuk, temizlik
Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı
14:13 02.03.2022 (güncellendi: 14:28 02.03.2022) Abone ol
Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesinin tedbiren askıya alınmasına yönelik işlem başlattı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Muş'un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmıştır. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Hafize Dal adlı kullanıcı, Twitter üzerinden, “Ben de tertemiz mis gibi çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu'da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklarla boğuşmak istemiyorum…Öğretmene değer verilmeyen bu ülkede öğretmen olduğum için çok pişmanım… 4 sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum...” paylaşımında bulunmuştu.