https://tr.sputniknews.com/20220302/paylasimiyla-tepki-ceken-ogretmen-hakkinda-islem-baslatildi-1054368222.html

Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı

Paylaşımıyla tepki çeken öğretmen hakkında işlem başlatıldı

Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesinin tedbiren askıya alınmasına yönelik... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T14:13+0300

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2022-03-02T14:28+0300

türkiye

öğretmen

paylaşım

tepki

doğu

tweet

çocuk

temizlik

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Valilikten yapılan açıklamada, “Muş'un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmıştır. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.Hafize Dal adlı kullanıcı, Twitter üzerinden, “Ben de tertemiz mis gibi çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğu'da temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklarla boğuşmak istemiyorum…Öğretmene değer verilmeyen bu ülkede öğretmen olduğum için çok pişmanım… 4 sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum...” paylaşımında bulunmuştu.

türkiye

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öğretmen, paylaşım, tepki, doğu, tweet, çocuk, temizlik