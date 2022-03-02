https://tr.sputniknews.com/20220302/peskov-rus-ekonomisi-ayakta-kalacak-1054361319.html

Peskov: Rus ekonomisi ayakta kalacak

Peskov: Rus ekonomisi ayakta kalacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptırımların ardından Rus ekonomisine yönelik açıklamalarına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ekonominin ciddi bir darbe... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T12:37+0300

2022-03-02T12:37+0300

2022-03-02T13:33+0300

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Rusya'nın en hafiften en ağıra kadar tüm olası yaptırımları hesaba kattığını kaydeden Peskov, Batı'nın eşi görülmemiş yaptırımlarına ülkenin yararına olacak sert, düşünülmüş ve net bir yanıt vereceklerinin altını çizdi.Peskov, Biden'ın Rus ekonomisinin yaptırımlar nedeniyle sarsıldığı yönündeki açıklamasına şöyle yanıt verdi: "Rus ekonomisi şu anda ciddi bir baskı altında, ciddi bir darbe alıyor diyebilirim. İhtiyat payı var, potansiyel var, planlar var. Enerjik bir çalışma yürütülüyor. Ayakta kalacağız. Mevcut koşullarda riskleri, sonuçları en aza indirgemeye ve bizi ekonomik dalgalanmaya karşı sigortalamaya yardımcı olacak önlemler alınıyor. (Batı'nın) Tüm bu hasmane önlemler, eşi görülmemiş nitelikte. Bu koşullar altında sert, düşünerek ve net şekilde hareket edilmesi gerekir."'Rus heyeti bugün görüşmeye hazır, görüşmeyle ilgili çelişkili bilgiler var' Rus heyetinin bugün Ukrayna'yla müzakerelerin ikinci turunu yapmaya hazır olduğunu ancak Ukrayna tarafının katılıp katılmayacağının belli olmadığını kaydeden Peskov, görüşmelerle ilgili çelişkili bilgiler bulunduğunun altını çizdi.Müzakerelerin başarı şansının sorulması üzerine Peskov, "Ukrayna tarafının müzakerelere geleceğini ve müzakerelerin başarılı olacağını umuyoruz. Bir tahminde bulunmayacağım, geleceği görme kabiliyetine sahip değilim. Öncelikle Ukrayna tarafının gelip gelmeyeceğini öngörmeye çalışmak önemli. Bunun olacağını umuyoruz. Bizimkiler orada olacak ve akşam masaya oturmaya hazır olacak" ifadelerini kullandı.'Putin, durumun düzelmesi için şartlarını açık ve net şekilde açıkladı' Peskov, müzakere sürecinde nelerin asgari başarı olarak kabul edileceğinin sorulması üzerine "Bu durumun düzelmesi için gerekli tüm şartlar, Rusya Devlet Başkanı tarafından yeteri kadar açık ve net bir şekilde belirtildi. Ayrıca Putin, bunları uluslararası telefon görüşmelerinde muhataplarına da detaylı olarak açıkladı. Daha dün bu şartları birkaç kez tekrarladık. Açıklamalarımızı okuyun" yanıtını verdi.Dün Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla telefon görüşmesi yapan Putin, özel askeri harekatın amaçlarının Donbass'ın barışçıl nüfusunun korunması, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin Kiev tarafından tanınması, Ukrayna devletinin silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması, tarafsız ve nükleersiz statüsünün sağlanması olduğunu vurgulamıştı.'Nedense Avrupa Parlamentosu'nun aklına Ukrayna'nın güneydoğusundaki cinayetleri protesto etmek gelmedi' Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması talebinin çok fazla sayıdaki milliyetçi askeri oluşumlardan kurtulmanın sağlanmasını ifade ettiğini söyleyen Peskov, şöyle devam etti: "(Ukrayna'da) Çok sayıda milliyetçi nitelikte askeri birlik var. Banderacılar, milliyetçiler, taburlar, vesaire. Elbette onlardan kurtulmak gerekiyor. Bunlar, Ukrayna'nın güneydoğusunda insanlara işkence yapan ve ateş açan gerçek neo-Naziler. Ancak Ukrayna tarafından da Avrupa ülkeleri tarafından da hak ettikleri kınamaları almalıdır. Maalesef biz Batı'nın bu konuda birleştiğini görmediğimize göre, hiç kimse görmedi. Nedense Avrupa Parlamentosu'ndaki parlamenterlerin aklına Ukrayna'nın güneydoğusunda bu insanların işlediği cinayetleri protesto etmek gelmedi. Ama maalesef birilerinin bu insanları cezalandırması gerekiyor."'Donetsk ve Lugansk, Yad Vaşem temsilcilerine bölgedeki toplu mezarları gösterebilir' Peskov'a, İsrail merkezli Yad Vaşem Holokost Kurbanları ve Kahramanlarını Anma İdaresi Başkanı Dani Dayan'ın Moskova'nın özel askeri harekatın amaçlarından biri olarak açıkladığı 'Nazilerden arındırma' söylemini 'tarihsel gerçeklerin çarpıtılması' olarak nitelemesi de soruldu. Peskov, tüm bu süreç tamamlandıktan sonra Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin temsilcilerinin Yad Vaşem temsilcilerini davet ederek onlara Donbass'taki toplu mezarların yerlerini gösterebileceğini, Moskova'nın onlara her şeyi kendi gözleriyle görmelerine yardım edebileceğini belirtti.'Putin'in modern Ukrayna'nın sınırlarının nasıl belirlendiğine dair sözleri, diğer eski SSCB ülkeleri için geçerli değil' Peskov, Putin'in modern Ukrayna'nın sınırlarının nasıl çizildiğine dair sözlerinin diğer eski SSCB ülkeleri için esas alınmaması gerektiğini, Rus liderin gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtlamaya hazır olduğunu söyledi. Putin, Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararını açıklarken "Bolşevik politikası sonucu Sovyet Ukrayna’sı oluştu. Günümüzde Ukrayna için 'Vladimir İlyiç Lenin Ukraynası' diyebiliriz. Ukrayna’nın yaratıcısı ve mimarı Lenin. Lenin’in Donbass’ı Ukrayna’ya bağlayan sert emirleri dahil arşiv belgeleri bunu doğruluyor" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220302/abd-baskani-biden-en-buyuk-onceligim-fiyatlari-kontrol-altina-almak-1054351919.html

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