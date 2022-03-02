https://tr.sputniknews.com/20220302/polis-memuru-tabancayi-kontrol-ederken-meslektasini-vurdu-1054363185.html

Polis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu

Polis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu

Kocaeli'de adliye girişinde teslim edilen tabanca, polis memurunun kontrolü sırasında ateş aldı. Yerden seken mermi başka bir polisin ayağına isabet etti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

polis

kocaeli

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Kocaeli'nin Körfez Adliyesi'ne gelen bir kişi, ruhsatlı tabancasını kapı girişinde görevli polis memurlarına teslim etti. Bir polis memuru, namlunun ağzında mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca ateş aldı. Zeminden seken mermi ve dağılan beton parçaları kadın polis memuru S.A.'nın sağ bacağına isabet etti. Hafif yaralanan S.A., çağrılan ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

türkiye

kocaeli

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polis, kocaeli