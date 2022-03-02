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https://tr.sputniknews.com/20220302/polis-memuru-tabancayi-kontrol-ederken-meslektasini-vurdu-1054363185.html
Polis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu
Polis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu
Kocaeli'de adliye girişinde teslim edilen tabanca, polis memurunun kontrolü sırasında ateş aldı. Yerden seken mermi başka bir polisin ayağına isabet etti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
polis
kocaeli
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Kocaeli'nin Körfez Adliyesi'ne gelen bir kişi, ruhsatlı tabancasını kapı girişinde görevli polis memurlarına teslim etti. Bir polis memuru, namlunun ağzında mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca ateş aldı. Zeminden seken mermi ve dağılan beton parçaları kadın polis memuru S.A.'nın sağ bacağına isabet etti. Hafif yaralanan S.A., çağrılan ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
türkiye
kocaeli
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polis, kocaeli

Polis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu

13:13 02.03.2022 (güncellendi: 13:14 02.03.2022)
© DHAPolis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu
Polis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© DHA
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Kocaeli'de adliye girişinde teslim edilen tabanca, polis memurunun kontrolü sırasında ateş aldı. Yerden seken mermi başka bir polisin ayağına isabet etti.
Kocaeli'nin Körfez Adliyesi'ne gelen bir kişi, ruhsatlı tabancasını kapı girişinde görevli polis memurlarına teslim etti. Bir polis memuru, namlunun ağzında mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca ateş aldı. Zeminden seken mermi ve dağılan beton parçaları kadın polis memuru S.A.'nın sağ bacağına isabet etti.
Hafif yaralanan S.A., çağrılan ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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