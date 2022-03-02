https://tr.sputniknews.com/20220302/polis-memuru-tabancayi-kontrol-ederken-meslektasini-vurdu-1054363185.html
Polis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu
Polis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu
Kocaeli'de adliye girişinde teslim edilen tabanca, polis memurunun kontrolü sırasında ateş aldı. Yerden seken mermi başka bir polisin ayağına isabet etti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T13:13+0300
2022-03-02T13:13+0300
2022-03-02T13:14+0300
türkiye
polis
kocaeli
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Kocaeli'nin Körfez Adliyesi'ne gelen bir kişi, ruhsatlı tabancasını kapı girişinde görevli polis memurlarına teslim etti. Bir polis memuru, namlunun ağzında mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca ateş aldı. Zeminden seken mermi ve dağılan beton parçaları kadın polis memuru S.A.'nın sağ bacağına isabet etti. Hafif yaralanan S.A., çağrılan ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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polis, kocaeli
Polis memuru, tabancayı kontrol ederken meslektaşını vurdu
13:13 02.03.2022 (güncellendi: 13:14 02.03.2022) Abone ol
Kocaeli'de adliye girişinde teslim edilen tabanca, polis memurunun kontrolü sırasında ateş aldı. Yerden seken mermi başka bir polisin ayağına isabet etti.
Kocaeli'nin Körfez Adliyesi'ne gelen bir kişi, ruhsatlı tabancasını kapı girişinde görevli polis memurlarına teslim etti. Bir polis memuru, namlunun ağzında mermi olup olmadığını kontrol etmek isterken tabanca ateş aldı. Zeminden seken mermi ve dağılan beton parçaları kadın polis memuru S.A.'nın sağ bacağına isabet etti.
Hafif yaralanan S.A., çağrılan ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.