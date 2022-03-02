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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220302/rusya-disisleri-natoyla-iliskilerimiz-eskisi-gibi-olmayacak-1054371461.html
Rusya Dışişleri: NATO’yla ilişkilerimiz eskisi gibi olmayacak
Rusya Dışişleri: NATO’yla ilişkilerimiz eskisi gibi olmayacak
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya’nın NATO’yla ilişkilerinin bundan sonra nasıl olacağını söylemenin güç olduğunu, ancak ilişkilerin... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T15:24+0300
2022-03-02T16:06+0300
rusya
nato
ukrayna krizi
aleksandr gruşko
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası Moskova'ya artan baskıyı değerlendirdi.Rossiya-24 televizyonuna konuşan Gruşko, Rusya-NATO ilişkilerinin geleceğine ilişkin soruya, "İlişkilerin ne yönde değişeceğini söylemek güç. Fakat ilişkilerin eskisi gibi olamayacağı açık" yanıtını verdi.Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Moskova ile NATO’nun doğrudan çatışma riskinin bulunup bulunmadığı soru üzerine, “Böyle bir risk tabii ki var" yorumunu yaptı.Gruşko, “Ukrayna’ya silah tedariki programları konusunda son derece endişeliyiz. Bu durumlar bunlar çok tehlikeli. Kötü bir olay yaşanmayacağının hiçbir garantisi yok, bu olayların tırmanıp başka bir şeye dönüşmeyeceğinin hiçbir garantisi yok” uyarısını yaparak, “Fakat NATO, böyle bir planları ya da niyetlerinin olmadığını söylerse bunu duyar ve İttifakın eylemlerince biraz olsun sağduyu ve mantığın kaldığına inanmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220302/avrupa-birligi-7-rus-bankasini-swift-sisteminden-cikardi-1054369473.html
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rusya, nato, aleksandr gruşko, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri: NATO’yla ilişkilerimiz eskisi gibi olmayacak

15:24 02.03.2022 (güncellendi: 16:06 02.03.2022)
© REUTERS / David W CernyÇekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı
Çekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / David W Cerny
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya’nın NATO’yla ilişkilerinin bundan sonra nasıl olacağını söylemenin güç olduğunu, ancak ilişkilerin eskisi gibi olamayacağını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası Moskova'ya artan baskıyı değerlendirdi.
Rossiya-24 televizyonuna konuşan Gruşko, Rusya-NATO ilişkilerinin geleceğine ilişkin soruya, "İlişkilerin ne yönde değişeceğini söylemek güç. Fakat ilişkilerin eskisi gibi olamayacağı açık" yanıtını verdi.
Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Moskova ile NATO’nun doğrudan çatışma riskinin bulunup bulunmadığı soru üzerine, “Böyle bir risk tabii ki var" yorumunu yaptı.
Gruşko, “Ukrayna’ya silah tedariki programları konusunda son derece endişeliyiz. Bu durumlar bunlar çok tehlikeli. Kötü bir olay yaşanmayacağının hiçbir garantisi yok, bu olayların tırmanıp başka bir şeye dönüşmeyeceğinin hiçbir garantisi yok” uyarısını yaparak, “Fakat NATO, böyle bir planları ya da niyetlerinin olmadığını söylerse bunu duyar ve İttifakın eylemlerince biraz olsun sağduyu ve mantığın kaldığına inanmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.
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