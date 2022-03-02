https://tr.sputniknews.com/20220302/selvi-imamoglu-kime-mesaj-verdi-1054352313.html

Selvi: İmamoğlu kime mesaj verdi?

Selvi: İmamoğlu kime mesaj verdi?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'na “Bireysel hırsların uğruna cumhurbaşkanlığı seçimini tehlikeye atma”... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T07:51+0300

2022-03-02T07:51+0300

2022-03-02T07:51+0300

politika

ekrem imamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

youtube

abdulkadir selvi

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Selvi, bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YouTube yayınında, “Cumhurbaşkanı adayı gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?” sorusuna verdiği yanıtı kaleme aldı. Selvi, "Ne cevap vermesini beklersiniz. Eğer Millet İttifakı ortakları beni ortak aday olarak göstermezlerse aday olmam, diyebilirdi. Muhalefetin ortak adayı kim olursa onu sonuna kadar desteklerim, demesi beklenirdi. Ben CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı’yım. Benim Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gündemde. Eğer CHP Genel Başkanı ortak aday olursa ben aday olmam var gücümle desteklerim, demesi şaşırtıcı olmazdı." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun ise “Bireysel ihtiras ve hedefler geliştirmenin bu döneme çok büyük bir zarar vereceğini hatta ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım” diye konuştuğınu belirten Selvi, şöyle devam etti: "Peki İmamoğlu kime mesaj verdi? Kendi kendine mesaj vermediğine göre?İmamoğlu’nun bu sözleri kulislerde, Kılıçdaroğlu’na, “Bireysel hırsların uğruna cumhurbaşkanlığı seçimini tehlikeye atma” mesajı olarak değerlendirildi."

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ekrem imamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, youtube, abdulkadir selvi