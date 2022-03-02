https://tr.sputniknews.com/20220302/sirp-tenisci-djokovic-antrenoru-vajda-ile-yollarini-ayirdi-1054354903.html

Sırp tenisçi Djokovic, antrenörü Vajda ile yollarını ayırdı

Sırp tenisçi Djokovic, antrenörü Vajda ile yollarını ayırdı

Tek erkeklerde dünya klasmanının iki numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, antrenörü Marian Vajda ile yollarını ayırdı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T10:08+0300

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spor

tenis

atp

profesyonel tenisçiler birliği (atp)

novak djokovic

daniil medvedev

antrenör

kovid-19

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Pazartesi günü açıklanan Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) tek erkekler dünya sıralamasında zirveyi 26 yaşındaki Rus sporcu Daniil Medvedev'e bırakan Djokovic, birlikte 20 grand slam şampiyonluğu yaşadığı antrenörü Vajda ile birlikte çalışmayacaklarını duyurdu.34 yaşındaki Djokovic, yaptığı açıklamada, "Marian, kariyerimin en önemli ve unutulmaz anlarında hep yanımda oldu. Birlikte inanılmaz şeyler başardık. Ona, son 15 yıldaki dostluğu ve bağlılığı için minnettarım" ifadelerini kullandı.İkili, 2017 yılında da ayrılık kararı almış, bir yıl sonra yeniden çalışmaya başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220228/rus-tenisci-medvedev-dunya-siralamasinda-zirveye-yukseldi-1054298388.html

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tenis, atp, profesyonel tenisçiler birliği (atp), novak djokovic, daniil medvedev, antrenör, kovid-19