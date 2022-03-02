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Sony'den PlayStation 5'in Türkiye fiyatına yüzde 80 oranında zam
Sony'den PlayStation 5'in Türkiye fiyatına yüzde 80 oranında zam
Sony, konsol oyuncularının tepkisini çeken yeni bir zam haberi ile geldi. Döviz kurunun artması nedeniyle gelen zamlar PlayStation 5'i bir kez daha vurdu. PS5... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T18:11+0300
2022-03-02T18:22+0300
playstation 5
yaşam
sony
döviz kuru
zam
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Sony, döviz kurunun artması ile Playstation 5'in fiyatlarını değiştirdi. Uzun süredir sabit fiyatta kalan PlayStation 5'e bugün itibariyle zam gelerek 12 bin TL'ye çıktı.Geçen sene yerel fiyatlandırma politikası ile Türkiye'de 7 bin TL'den piyasaya sürülen Playstation 5, dünya genelindeki çip sıkıntısı nedeniyle üretiminde yavaşlama gerçekleşti. Haberler’in aktardığına göre, döviz kuru sebebiyle yüksek fiyata sunulan PlayStation 5'ler karaborsa fiyatları ile 15-20 bin TL'ye kadar çıktı.PlayStation 5 stokları yenilenmesi ile 7500 TL'den piyasaya sürülen PlayStation 5'lerin Türkiye'deki yeni fiyatı 12 bin TL oldu. Sony'nin döviz kuru nedeniyle yaptığı bu zam, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.
https://tr.sputniknews.com/20211111/sony-playstation-5-icin-uretim-hedefini-dusurdu--1050700000.html
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playstation 5, sony, döviz kuru, zam

Sony'den PlayStation 5'in Türkiye fiyatına yüzde 80 oranında zam

18:11 02.03.2022 (güncellendi: 18:22 02.03.2022)
© AFP 2022PlayStation 5
PlayStation 5 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022
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Sony, konsol oyuncularının tepkisini çeken yeni bir zam haberi ile geldi. Döviz kurunun artması nedeniyle gelen zamlar PlayStation 5'i bir kez daha vurdu. PS5 fiyatlarına yüzde 80'lik bir oranda zam gelerek 12 bin TL'ye ulaştı.
Sony, döviz kurunun artması ile Playstation 5'in fiyatlarını değiştirdi. Uzun süredir sabit fiyatta kalan PlayStation 5'e bugün itibariyle zam gelerek 12 bin TL'ye çıktı.
Geçen sene yerel fiyatlandırma politikası ile Türkiye'de 7 bin TL'den piyasaya sürülen Playstation 5, dünya genelindeki çip sıkıntısı nedeniyle üretiminde yavaşlama gerçekleşti. Haberler’in aktardığına göre, döviz kuru sebebiyle yüksek fiyata sunulan PlayStation 5'ler karaborsa fiyatları ile 15-20 bin TL'ye kadar çıktı.
PlayStation 5 stokları yenilenmesi ile 7500 TL'den piyasaya sürülen PlayStation 5'lerin Türkiye'deki yeni fiyatı 12 bin TL oldu. Sony'nin döviz kuru nedeniyle yaptığı bu zam, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.
Playstation 5 - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
Sony, PlayStation 5 için üretim hedefini düşürdü
11 Kasım 2021, 14:45
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