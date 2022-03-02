https://tr.sputniknews.com/20220302/sonyden-playstation-5in-turkiye-fiyatina-yuzde-80-oraninda-zam-1054378452.html

Sony'den PlayStation 5'in Türkiye fiyatına yüzde 80 oranında zam

Sony'den PlayStation 5'in Türkiye fiyatına yüzde 80 oranında zam

Sony, konsol oyuncularının tepkisini çeken yeni bir zam haberi ile geldi. Döviz kurunun artması nedeniyle gelen zamlar PlayStation 5'i bir kez daha vurdu. PS5... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T18:11+0300

2022-03-02T18:11+0300

2022-03-02T18:22+0300

playstation 5

yaşam

sony

döviz kuru

zam

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Sony, döviz kurunun artması ile Playstation 5'in fiyatlarını değiştirdi. Uzun süredir sabit fiyatta kalan PlayStation 5'e bugün itibariyle zam gelerek 12 bin TL'ye çıktı.Geçen sene yerel fiyatlandırma politikası ile Türkiye'de 7 bin TL'den piyasaya sürülen Playstation 5, dünya genelindeki çip sıkıntısı nedeniyle üretiminde yavaşlama gerçekleşti. Haberler’in aktardığına göre, döviz kuru sebebiyle yüksek fiyata sunulan PlayStation 5'ler karaborsa fiyatları ile 15-20 bin TL'ye kadar çıktı.PlayStation 5 stokları yenilenmesi ile 7500 TL'den piyasaya sürülen PlayStation 5'lerin Türkiye'deki yeni fiyatı 12 bin TL oldu. Sony'nin döviz kuru nedeniyle yaptığı bu zam, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

https://tr.sputniknews.com/20211111/sony-playstation-5-icin-uretim-hedefini-dusurdu--1050700000.html

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playstation 5, sony, döviz kuru, zam