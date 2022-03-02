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https://tr.sputniknews.com/20220302/sozcu-yazari-zeyrek-altili-zirvede-yasadiklarini-anlatti-beni-oracikta-doveceklerdi-1054362085.html
Sözcü yazarı Zeyrek, altılı zirvede yaşadıklarını anlattı: Beni oracıkta döveceklerdi
Sözcü yazarı Zeyrek, altılı zirvede yaşadıklarını anlattı: Beni oracıkta döveceklerdi
Sözcü gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek, ''Üzümün sapı, armudun çöpü' demeden...' başlıklı yazısında, altılı muhalefet zirvesinde Kılıçdaroğlu'nun bir... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T12:53+0300
2022-03-02T12:58+0300
türkiye
deniz zeyrek
açıklama
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
güçlendirilmiş parlamenter sistem
toplantı
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Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 6 muhalefet partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını açıkladığı toplantıda yaşadıklarını bugünkü köşe yazısında anlattı.Zeyrek, CHP’li bir danışmanın toplantıda üzerine yürüdüğünü söyleyerek, “Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar” dedi.CHP'li danışmanın ismini açıklamayan deneyimli gazeteci, şöyle devam etti:"Altı partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi açıkladığı toplantı, yaklaşık beş yıldır davet edildiğim ilk CHP etkinliğiydi. Aynı dönemde, CHP'ye küfreden birçok gazetecinin davet edildiği, benim çağrılmadığım onlarca CHP toplantısı olmuştu. İktidar partilerinin akreditasyon yasaklarını umursamadığım gibi bunu da umursamamıştım ama bu yasakların mimarı olan CHP'li danışmanlara hak ettikleri mesafeyi koymuş, kendileriyle muhatap dahi olmamıştım. Ne yazık ki altılı zirvede, istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldım ve bu durumdan duyduğum rahatsızlığı kendisine yansıttım. Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. 'Sen kimsin?' diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler… Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak! Sayın Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya… Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı. AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana “bu mu liyakat” dedirtiyor. Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar."
https://tr.sputniknews.com/20210310/deniz-zeyrek-ak-partililer-de-muhalif-gazetecileri-ve-tv-kanallarini-yakindan-izliyor-1044001020.html
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deniz zeyrek, açıklama, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), güçlendirilmiş parlamenter sistem, toplantı

Sözcü yazarı Zeyrek, altılı zirvede yaşadıklarını anlattı: Beni oracıkta döveceklerdi

12:53 02.03.2022 (güncellendi: 12:58 02.03.2022)
© Fotoğraf : TwitterDeniz Zeyrek
Deniz Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Sözcü gazetesi yazarlarından Deniz Zeyrek, ''Üzümün sapı, armudun çöpü' demeden...' başlıklı yazısında, altılı muhalefet zirvesinde Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanı ile yaşadığı diyaloğu aktardı. Zeyrek, "Beyefendi kabadayı çıktı. 'Sen kimsin' diye bağırmalar, yanında arkamdan gelip üstüme yürümeler… Beni oracıkta döveceklerdi" dedi.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 6 muhalefet partisinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mutabakatını açıkladığı toplantıda yaşadıklarını bugünkü köşe yazısında anlattı.
Zeyrek, CHP’li bir danışmanın toplantıda üzerine yürüdüğünü söyleyerek, “Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar” dedi.
CHP'li danışmanın ismini açıklamayan deneyimli gazeteci, şöyle devam etti:
"Altı partinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi açıkladığı toplantı, yaklaşık beş yıldır davet edildiğim ilk CHP etkinliğiydi. Aynı dönemde, CHP'ye küfreden birçok gazetecinin davet edildiği, benim çağrılmadığım onlarca CHP toplantısı olmuştu. İktidar partilerinin akreditasyon yasaklarını umursamadığım gibi bunu da umursamamıştım ama bu yasakların mimarı olan CHP'li danışmanlara hak ettikleri mesafeyi koymuş, kendileriyle muhatap dahi olmamıştım.
Ne yazık ki altılı zirvede, istemeden bir CHP'li danışmanla muhatap olmak zorunda kaldım ve bu durumdan duyduğum rahatsızlığı kendisine yansıttım. Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. 'Sen kimsin?' diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler… Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak! Sayın Kılıçdaroğlu hep “liyakat” diyor ya… Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı. AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana “bu mu liyakat” dedirtiyor. Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar."
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2021
AKŞAM POSTASI
Deniz Zeyrek: AK Partililer de muhalif gazetecileri ve TV kanallarını yakından izliyor
10 Mart 2021, 21:18
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