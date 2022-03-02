https://tr.sputniknews.com/20220302/suriyeden-turkiyeye-kacak-gecis-yapmak-isterken-mayina-basti-1054354786.html
Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan Suriyeli gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T10:00+0300
2022-03-02T10:00+0300
2022-03-02T10:00+0300
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kaçak göçmen
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1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 yaşındaki Suriyeli C.E. mayına bastı.Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı.Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç tedavi altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220228/suriyeden-turkiyeye-kacak-gecis-yapmak-isterken-mayina-basti-1054290896.html
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Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
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Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan Suriyeli gencin mayına basması sonucu sağ ayağı koptu.
1. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 18 yaşındaki Suriyeli C.E. mayına bastı.
Meydana gelen patlamada sağ ayağı kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç tedavi altına alındı.