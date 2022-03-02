https://tr.sputniknews.com/20220302/taninmamasi-icin-caldigi-kopegi-siyaha-boyadi-1054349317.html
Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı
Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı
Kırıkkale'de çaldığı kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp kardeşine götüren hırsızlık şüphelisi şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T00:23+0300
2022-03-02T00:23+0300
2022-03-02T00:23+0300
türkiye
kangal
hırsızlık
köpek
kırıkkale
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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de yaşayan Y.P. isimli şahıs, evinin önündeki kangal cinsi köpeğinin çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.Hırsızlık ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde köpeği çalan şahsın H.M. (56) olduğu tespit etti.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.M. isimli şahıs, tanınmaması için siyah renge boyadığı kangal cinsi köpeği Yozgat ilinde yaşayan kardeşine götürdüğü belirtildi.Jandarma ekiplerince getirtilen köpek, Y.P. isimli şahsa teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığınca, hırsızlık şüphesiyle gözaltında tutulan H.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.
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kangal, hırsızlık, köpek, kırıkkale
Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı
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Kırıkkale'de çaldığı kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp kardeşine götüren hırsızlık şüphelisi şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de yaşayan Y.P. isimli şahıs, evinin önündeki kangal cinsi köpeğinin çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Hırsızlık ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde köpeği çalan şahsın H.M. (56) olduğu tespit etti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.M. isimli şahıs, tanınmaması için siyah renge boyadığı kangal cinsi köpeği Yozgat ilinde yaşayan kardeşine götürdüğü belirtildi.
Jandarma ekiplerince getirtilen köpek, Y.P. isimli şahsa teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığınca, hırsızlık şüphesiyle gözaltında tutulan H.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.