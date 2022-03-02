https://tr.sputniknews.com/20220302/taninmamasi-icin-caldigi-kopegi-siyaha-boyadi-1054349317.html

Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı

Tanınmaması için çaldığı köpeği siyaha boyadı

Kırıkkale'de çaldığı kangal cinsi köpeği tanınmaması için siyaha boyayıp kardeşine götüren hırsızlık şüphelisi şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kangal

hırsızlık

köpek

kırıkkale

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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de yaşayan Y.P. isimli şahıs, evinin önündeki kangal cinsi köpeğinin çalınması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.Hırsızlık ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde köpeği çalan şahsın H.M. (56) olduğu tespit etti.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.M. isimli şahıs, tanınmaması için siyah renge boyadığı kangal cinsi köpeği Yozgat ilinde yaşayan kardeşine götürdüğü belirtildi.Jandarma ekiplerince getirtilen köpek, Y.P. isimli şahsa teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığınca, hırsızlık şüphesiyle gözaltında tutulan H.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.

türkiye

kırıkkale

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kangal, hırsızlık, köpek, kırıkkale