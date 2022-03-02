https://tr.sputniknews.com/20220302/tesk-baskani-palandoken-girisimcilik-desteklerinin-hibe-tutarlari-artirilmali--1054360668.html

TESK Başkanı Palandöken: Girişimcilik desteklerinin hibe tutarları artırılmalı

TESK Başkanı Palandöken: Girişimcilik desteklerinin hibe tutarları artırılmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, girişimcilere verilen desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T12:31+0300

2022-03-02T12:31+0300

2022-03-02T12:31+0300

türkiye

bendevi palandöken

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

türkiye

kosgeb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1045076623_102:0:1741:922_1920x0_80_0_0_3bfcf067a0a19905744d3a5850298126.jpg

Palandöken, "Girişimcilik Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkelerin gelişiminin temelinde girişimciliğin yattığını kaydetti.Refah seviyesini yükseltmek, dışa bağımlılığı azaltmak, üretimi artırmak için yeni fikirler sunmanın, ülke ekonomisi ve girişimci için anahtar olduğuna işaret eden Palandöken, girişimcilere verilen desteğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğinin altını çizdi.Palandöken, birçok esnaf ve sanatkar meslek kolunun girişimci niteliğinde atılan adımlarla kurulduğuna dikkati çekerek, "Girişimcilik, yeni istihdam alanları oluşmasına imkan sağlarken refah seviyesini de artırır. Her gün birçok şeyin değiştiği dünyada gelişmek, yeni ihtiyaçlara cevap vermek de kaçınılmaz. Bu nedenle girişimciler hedefe varmayı bilmeli, kolay pes etmeyi hayatlarından çıkartmalı. Girişimcilik açısından ülkemiz nüfusunun yüzde 40'ının 30 yaşın altında olması, yeni fikirlerin ortaya çıkması için bizi şanslı kılıyor" değerlendirmesinde bulundu.Girişimcilere sağlanan desteklerin önemini vurgulayan Palandöken, "Girişimcilerimizde ışık ve potansiyel var, bu başarıyı daha da yükseltmek için KOSGEB desteklerinin hibe tutarları da artırılmalı. Maddi manevi imkanların ve desteklerin artırıldığı bir ortamda ülkemiz ve dünyamız için yeni fikirler geliştirecek tüm girişimcilerin Girişimciler Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220126/tesk-baskani-palandoken-kuafor-ve-guzellik-uzmanlari-mesleki-yeterlilik-belgesi-almali-1053147289.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bendevi palandöken, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), türkiye, kosgeb