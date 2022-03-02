https://tr.sputniknews.com/20220302/tgs-sosyal-medya-platformlarinin-sputnik-calisanlarini-etiketlemesi-hedef-gostermektir-1054378549.html

TGS: Sosyal medya platformlarının Sputnik çalışanlarını etiketlemesi hedef göstermektir

TGS: Sosyal medya platformlarının Sputnik çalışanlarını etiketlemesi hedef göstermektir

Türkiye Gazeteciler Sendikası, çalışanlarının kişisel hesaplarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki göstererek, "Sosyal medya... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T18:24+0300

2022-03-02T18:24+0300

2022-03-02T18:43+0300

türkiye

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türkiye gazeteciler sendikası

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Sputnik çalışanlarının kişisel hesaplarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen sosyal medya platformu Twitter'a Türkiye Gazeteciler Sendikası'dan (TGS) tepki geldi. Sendika yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilerin can güvenliğini tehlikeye atacak bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiği bildirilerek, "Bazı sosyal medya platformlarının Sputnik’te çalışan meslektaşlarımızı 'Rusya yanlısı' olarak etiketlemesi gazetecileri hedef göstermektir. Gazetecilerin can güvenliğini tehlikeye atacak ve basın özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilecek bu uygulamadan vazgeçilmelidir" denildi.Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazetecilerin fişlenmesi, hedef gösterilmesi, sansüre uğraması gibi basın özgürlüğüne zarar verecek uygulamalara karşı olduklarının altını çizdi. TGS'nin açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

https://tr.sputniknews.com/20220301/cgdden-sputnik-calisanlarini-etiketleyen-twittera-tepki-uygulamaya-derhal-son-verin--1054330239.html

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