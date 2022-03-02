https://tr.sputniknews.com/20220302/tgs-sosyal-medya-platformlarinin-sputnik-calisanlarini-etiketlemesi-hedef-gostermektir-1054378549.html
TGS: Sosyal medya platformlarının Sputnik çalışanlarını etiketlemesi hedef göstermektir
TGS: Sosyal medya platformlarının Sputnik çalışanlarını etiketlemesi hedef göstermektir
Türkiye Gazeteciler Sendikası, çalışanlarının kişisel hesaplarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki göstererek, "Sosyal medya... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T18:24+0300
2022-03-02T18:24+0300
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Sputnik çalışanlarının kişisel hesaplarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen sosyal medya platformu Twitter'a Türkiye Gazeteciler Sendikası'dan (TGS) tepki geldi. Sendika yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilerin can güvenliğini tehlikeye atacak bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiği bildirilerek, "Bazı sosyal medya platformlarının Sputnik’te çalışan meslektaşlarımızı 'Rusya yanlısı' olarak etiketlemesi gazetecileri hedef göstermektir. Gazetecilerin can güvenliğini tehlikeye atacak ve basın özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilecek bu uygulamadan vazgeçilmelidir" denildi.Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazetecilerin fişlenmesi, hedef gösterilmesi, sansüre uğraması gibi basın özgürlüğüne zarar verecek uygulamalara karşı olduklarının altını çizdi. TGS'nin açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
https://tr.sputniknews.com/20220301/cgdden-sputnik-calisanlarini-etiketleyen-twittera-tepki-uygulamaya-derhal-son-verin--1054330239.html
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TGS: Sosyal medya platformlarının Sputnik çalışanlarını etiketlemesi hedef göstermektir
18:24 02.03.2022 (güncellendi: 18:43 02.03.2022) Abone ol
Türkiye Gazeteciler Sendikası, çalışanlarının kişisel hesaplarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen Twitter'a tepki göstererek, "Sosyal medya platformlarının Sputnik’te çalışan meslektaşlarımızı 'Rusya yanlısı' olarak etiketlemesi gazetecileri hedef göstermektir" açıklamasında bulundu.
Sputnik çalışanlarının kişisel hesaplarını 'Rus devletine bağlı medya' ibaresiyle etiketleyen sosyal medya platformu Twitter'a Türkiye Gazeteciler Sendikası'dan (TGS) tepki geldi. Sendika yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilerin can güvenliğini tehlikeye atacak bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiği bildirilerek, "Bazı sosyal medya platformlarının Sputnik’te çalışan meslektaşlarımızı 'Rusya yanlısı' olarak etiketlemesi gazetecileri hedef göstermektir. Gazetecilerin can güvenliğini tehlikeye atacak ve basın özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirilecek bu uygulamadan vazgeçilmelidir" denildi.
Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazetecilerin fişlenmesi, hedef gösterilmesi, sansüre uğraması gibi basın özgürlüğüne zarar verecek uygulamalara karşı olduklarının altını çizdi.
TGS'nin açıklamasının tamamına buradan
ulaşabilirsiniz.