https://tr.sputniknews.com/20220302/ticaret-bakani-mus-ihracat-subat-ayinda-yuzde-254-oraninda-artisla-20-milyar-dolar-olmustur-1054357673.html
Bakan Muş: İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25.4 artışla 20 milyar dolar olmuştur
Bakan Muş: İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25.4 artışla 20 milyar dolar olmuştur
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şubat ayının ihracat rakamlarını açıklayarak, "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25.4 oranında artışla 20 milyar dolar... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T11:44+0300
2022-03-02T11:44+0300
2022-03-02T11:56+0300
ekonomi
mehmet muş
ticaret bakanlığı
ihracat
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.Muş açıklamasında şunları kaydetti: "İhracat geçtiğimiz şubat ayına göre yüzde 25.4 oranında artışla 20 milyar dolara ulaştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır. İthalat ise şubat ayında yaşan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışın bir sonucu olarak 28.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde geçtiğimiz yıla göre 34.6 artışla 48.1 milyar dolara yükselmiştir. Şubat ayında enerji ithalatı 8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji hariç bakıldığında şubat ayı ithalat 20.1 milyar dolar seviyesinde gelmiştir. Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç bakıldığında yüzde 95.4 olarak kaydedilmiştir"
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mehmet muş, ticaret bakanlığı, ihracat
Bakan Muş: İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25.4 artışla 20 milyar dolar olmuştur
11:44 02.03.2022 (güncellendi: 11:56 02.03.2022) Abone ol
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şubat ayının ihracat rakamlarını açıklayarak, "İhracat geçtiğimiz yılın şubat ayına göre yüzde 25.4 oranında artışla 20 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Muş açıklamasında şunları kaydetti:
"İhracat geçtiğimiz şubat ayına göre yüzde 25.4 oranında artışla 20 milyar dolara ulaştı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır. İthalat ise şubat ayında yaşan son yılların en ağır ve beklenmedik kış koşulları ve enerji fiyatlarındaki artışın bir sonucu olarak 28.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde geçtiğimiz yıla göre 34.6 artışla 48.1 milyar dolara yükselmiştir. Şubat ayında enerji ithalatı 8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji hariç bakıldığında şubat ayı ithalat 20.1 milyar dolar seviyesinde gelmiştir. Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç bakıldığında yüzde 95.4 olarak kaydedilmiştir"