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https://tr.sputniknews.com/20220302/toprak-mahsulleri-ofisi-bugday-tekliflerini-aldi-1054362640.html
Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday tekliflerini aldı
Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday tekliflerini aldı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 435,000 tonluk buğday için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri aldı. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T13:03+0300
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ekonomi
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
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Dünya gazetesinin aktardığına göre Ticaret kaynakları, en düşük teklifin ton başına 420 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım için karar vermediğini belirtirken, TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.Kaynaklar ihalede büyük oranda Türkiye'de depolarda bulunan buğdayların teklif edildiği ve Ukrayna ve Rusya'dan yapılan ihracatın çatışmalar nedeniyle sekteye uğradığını ifade etti.
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toprak mahsulleri ofisi (tmo)

Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday tekliflerini aldı

13:03 02.03.2022 (güncellendi: 13:04 02.03.2022)
© DHABuğday
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© DHA
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 435,000 tonluk buğday için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri aldı.
Dünya gazetesinin aktardığına göre Ticaret kaynakları, en düşük teklifin ton başına 420 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.
Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım için karar vermediğini belirtirken, TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.
Kaynaklar ihalede büyük oranda Türkiye'de depolarda bulunan buğdayların teklif edildiği ve Ukrayna ve Rusya'dan yapılan ihracatın çatışmalar nedeniyle sekteye uğradığını ifade etti.
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