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Trabzonspor her yılın 61. gününü 'Dünya Kasketliler Günü' ilan etti
Trabzonspor her yılın 61. gününü 'Dünya Kasketliler Günü' ilan etti
Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, her yılın 61. gününü 'Dünya kasketliler günü' olarak ilan etti. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
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trabzonspor
spor
abdullah avcı
dünya kasketliler günü
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Trabzonspor'un başarılarla dolu tarihinin sembolü olarak kabul edilen kasket, bordo mavililerin yıllar sonra yeniden şampiyonluğa hazırlandığı 2021-22 sezonunda yeniden ön plana çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ligin ilk devresinde kazandığı maçlardan sonra takmaya başladığı kasket şampiyonluğun sembolü haline geldi. Süper Lig'de şampiyonluğu erken ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yılın 61. gününe karşılık gelen 2 Mart tarihini ‘Dünya Kasketliler Günü’ ilan etti.‘Kasket yalnızca aksesuar değil, duruştur'Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından, kulübün efsane başkanları Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görüntülerinin yer aldığı videolu paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
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trabzonspor, abdullah avcı, dünya kasketliler günü

Trabzonspor her yılın 61. gününü 'Dünya Kasketliler Günü' ilan etti

12:53 02.03.2022 (güncellendi: 12:59 02.03.2022)
© AFP 2022 / Ozan KöseAbdullah Avcı
Abdullah Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AFP 2022 / Ozan Köse
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Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor, her yılın 61. gününü 'Dünya kasketliler günü' olarak ilan etti.
Trabzonspor'un başarılarla dolu tarihinin sembolü olarak kabul edilen kasket, bordo mavililerin yıllar sonra yeniden şampiyonluğa hazırlandığı 2021-22 sezonunda yeniden ön plana çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ligin ilk devresinde kazandığı maçlardan sonra takmaya başladığı kasket şampiyonluğun sembolü haline geldi. Süper Lig'de şampiyonluğu erken ilan etmeye hazırlanan Trabzonspor, yılın 61. gününe karşılık gelen 2 Mart tarihini ‘Dünya Kasketliler Günü’ ilan etti.

‘Kasket yalnızca aksesuar değil, duruştur'

Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından, kulübün efsane başkanları Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görüntülerinin yer aldığı videolu paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
“Bizim için ‘kasket’ yalnızca bir aksesuar değil; bir duruştur. İlk şampiyon teknik direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı'yla başlayan, bir başka büyük isim; Özkan Sümer'le devam eden bir gelenektir. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın bizlere yeniden hatırlattığı şanlı tarihimizdir. Kasket Trabzonspor'un bir halk takımı olduğunu söyler. Bizim hocamız da taraftarımız da kasket takar. Hepimizin yüreği Trabzonspor için atar. Kasket samimiyettir. Dürüstlüktür. Vefadır kasket. Geçmiş ile gelecek arasında bir duygu köprüsü, nesiller arası bir selamdır. Trabzonspor camiası olarak, her yılın 61’inci gününü Dünya Kasketliler Günü ilan ediyoruz. Camia olarak başımızın üstünde yeri olan tüm değerlere sahip çıkıyor; taraftarlarımızı ve tüm futbolseverleri kasket takarak bu değerlere verdikleri önemi göstermeye çağırıyoruz.”
Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2022
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