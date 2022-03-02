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https://tr.sputniknews.com/20220302/turkiyede-helal-uygunluk-deneyi-yapan-ilk-laboratuvar-akreditasyon-belgesini-aldi--1054371326.html
Türkiye'de 'helal uygunluk deneyi' yapan ilk laboratuvar, akreditasyon belgesini aldı
Türkiye'de 'helal uygunluk deneyi' yapan ilk laboratuvar, akreditasyon belgesini aldı
TSE Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı, Helal Akreditasyon Kurumunun denetimlerini tamamlayarak Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T15:22+0300
2022-03-02T15:22+0300
ekonomi
helal
helal gıda
helal sertifikası
tse
türk standartları enstitüsü (tse)
gebze
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı, Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) denetimlerini tamamlayarak 'OIC/SMIIC 35 Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Yeterliliği için Genel Gereklilikler Standardı' kapsamında Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar oldu.TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öncelikli olarak gıda ürünlerini helal olarak belgelendiren kuruluşlara yönelik hizmet sunan HAK, farklı uygunluk değerlendirme alanını da kapsamak için çalışma başlattı.Bu alanda en kapsayıcı unsurları içeren İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)/İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) yaklaşımı uyarınca Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Akreditasyonu Programı başlatılması kararlaştırıldı.HAK'ın akreditasyonu ile hem helal belgelendirme faaliyeti yürüten kuruluşların hem de gıda ve kozmetik gibi alanlarda üretim yapan işletmeler ve hizmet sunucularının faydalanabileceği deney faaliyetleri de akreditasyon kapsamına dahil edildi.Programa çok sayıda başvuru gelirken, HAK'ın ilgili mevzuatı ve uluslararası standartları esas alarak gerçekleştirdiği denetimlerde TSE'nin Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı, helal akreditasyon alanında ilk belge alan laboratuvar oldu.
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helal, helal gıda, helal sertifikası, tse, türk standartları enstitüsü (tse), gebze

Türkiye'de 'helal uygunluk deneyi' yapan ilk laboratuvar, akreditasyon belgesini aldı

15:22 02.03.2022
© AATürkiye'de 'helal uygunluk deneyi' yapan ilk laboratuvar, akreditasyon belgesini aldı
Türkiye'de 'helal uygunluk deneyi' yapan ilk laboratuvar, akreditasyon belgesini aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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TSE Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı, Helal Akreditasyon Kurumunun denetimlerini tamamlayarak Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar oldu.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı, Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) denetimlerini tamamlayarak 'OIC/SMIIC 35 Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Yeterliliği için Genel Gereklilikler Standardı' kapsamında Türkiye'de Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk laboratuvar oldu.
TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öncelikli olarak gıda ürünlerini helal olarak belgelendiren kuruluşlara yönelik hizmet sunan HAK, farklı uygunluk değerlendirme alanını da kapsamak için çalışma başlattı.
Bu alanda en kapsayıcı unsurları içeren İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)/İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) yaklaşımı uyarınca Helal Uygunluk Alanında Deneyler Yapan Laboratuvarların Akreditasyonu Programı başlatılması kararlaştırıldı.
HAK'ın akreditasyonu ile hem helal belgelendirme faaliyeti yürüten kuruluşların hem de gıda ve kozmetik gibi alanlarda üretim yapan işletmeler ve hizmet sunucularının faydalanabileceği deney faaliyetleri de akreditasyon kapsamına dahil edildi.
Programa çok sayıda başvuru gelirken, HAK'ın ilgili mevzuatı ve uluslararası standartları esas alarak gerçekleştirdiği denetimlerde TSE'nin Gebze Biyogenetik ve Gıda Laboratuvarı, helal akreditasyon alanında ilk belge alan laboratuvar oldu.
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