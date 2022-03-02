https://tr.sputniknews.com/20220302/turkiyede-lilial-bilesenini-iceren-parfum-ve-kozmetiklere-yasak-geliyor-1054357720.html
Türkiye'de 'lilial' bileşenini içeren parfüm ve kozmetiklere yasak geliyor
Türkiye'de 'lilial' bileşenini içeren parfüm ve kozmetiklere yasak geliyor
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 1 Mart'tan itibaren AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklanan, özellikle parfümlerde yaygın... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T11:45+0300
2022-03-02T11:45+0300
2022-03-02T11:45+0300
türkiye
parfüm
ab
tüketici
kozmetik
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102648/06/1026480658_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_63ca0bd088f8ed08cab673a23fbd552a.jpg
Güçlü çiçek kokusundan dolayı başta parfüm ve diğer kozmetikler ile duş jeli ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve "lilial" ismiyle bilinen "Butylphenyl Methylpropıonal" bileşeni, alerjen içermesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Kozmetik Tüzüğü'nde yasaklı bileşenler listesine alındı.Söz konusu bileşenin 1 Mart itibarıyla AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklandı.Bu gelişme üzerine sağlığa zararlı lilial bileşeninin Türkiye'deki kozmetik ürünlerde de bulundurulmaması için harekete geçen TİTCK, kozmetik sektörüne yönelik bir duyuru yayımladı.Duyuruda, taslak Kozmetik Yönetmeliği'nin yayımlanacağı ve yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren Türkiye'de bu bileşeni içeren kozmetik ürünlerin piyasada bulunamayacağı bildirildi.Ürünler ne zaman toplatılacak?Edinilen bilgiye göre, lilial içeren ürünlerin piyasadan toplatılmasında yeni Kozmetik Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarih belirleyici olacak. Lilial için yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından firmalara ilave süre verilmemesi planlanıyor.Ayrıca tüketicileri ve denetimleri yanıltmaması açısından bileşenin çıkarıldığı ürünlerin etiketleri de yeni düzenleme doğrultusunda değiştirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220127/sosyal-medyada-kacak-parfum-satan-kisi-yakalandi-1053202672.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102648/06/1026480658_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_894338e2981b410c04323855f2021909.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
parfüm, ab, tüketici, kozmetik, yasak
Türkiye'de 'lilial' bileşenini içeren parfüm ve kozmetiklere yasak geliyor
Abone ol
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 1 Mart'tan itibaren AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklanan, özellikle parfümlerde yaygın kullanılan 'lilial' bileşenini içeren kozmetik ürünleri Türkiye'de de yasaklayacak.
Güçlü çiçek kokusundan dolayı başta parfüm ve diğer kozmetikler ile duş jeli ve ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan ve "lilial" ismiyle bilinen "Butylphenyl Methylpropıonal" bileşeni, alerjen içermesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Kozmetik Tüzüğü'nde yasaklı bileşenler listesine alındı.
Söz konusu bileşenin 1 Mart itibarıyla AB piyasalarında bulundurulmayacağı açıklandı.
Bu gelişme üzerine sağlığa zararlı lilial bileşeninin Türkiye'deki kozmetik ürünlerde de bulundurulmaması için harekete geçen TİTCK, kozmetik sektörüne yönelik bir duyuru yayımladı.
Duyuruda, taslak Kozmetik Yönetmeliği'nin yayımlanacağı ve yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren Türkiye'de bu bileşeni içeren kozmetik ürünlerin piyasada bulunamayacağı bildirildi.
Ürünler ne zaman toplatılacak?
Edinilen bilgiye göre, lilial içeren ürünlerin piyasadan toplatılmasında yeni Kozmetik Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarih belirleyici olacak. Lilial için yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından firmalara ilave süre verilmemesi planlanıyor.
Ayrıca tüketicileri ve denetimleri yanıltmaması açısından bileşenin çıkarıldığı ürünlerin etiketleri de yeni düzenleme doğrultusunda değiştirilecek.