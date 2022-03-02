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Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta yüzde 5.8 arttı
Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta yüzde 5.8 arttı
Türkiye'nin elektrik tüketimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 artarak 25 milyar 614 milyon 203 bin kilovatsaat oldu. 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T13:48+0300
2022-03-02T13:48+0300
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tüketim
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Türkiye'nin elektrik tüketimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 artarak 25 milyar 614 milyon 203 bin kilovatsaat oldu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 980 milyon 981 bin kilovatsaatle 1 Şubat'ta, en düşük tüketim ise 788 milyon 504 bin kilovatsaatle 20 Şubat'ta gerçekleşti.Elektrik tüketimi, şubatta yıllık bazda yüzde 5.8 artarak 25 milyar 614 milyon 203 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 5.1 artarak 25 milyar 577 milyon 540 bin kilovatsaat oldu.Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 23,5'i doğal gaz santrallerinden, yüzde 20.2'si ithal kömür santrallerinden, yüzde 14.3'ü ise linyit santrallerinden sağlandı.Elektrik ihracatı yüzde 70.4 arttıTürkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 kattan fazla artarak 83 milyon 808 bin kilovatsaatten 419 milyon 134 bin kilovatsaate yükseldi.Söz konusu ayda elektrik ihracatı ise yüzde 70.4 artarak 382 milyon 471 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın şubat ayında 224 milyon 390 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.Türkiye'de geçen yıla göre daha sert geçen kış ayları ve soğuk havaların etkisiyle elektrik tüketiminde artış görülüyor. Bu dönemde şiddetli kar yağışının konutlarda ısınma ihtiyacını artırması ve evlerde geçirilen vaktin artması elektrik ve doğal gaz tüketimine yansıyor.
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türkiye, elektrik, tüketim, zam, enerji

Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta yüzde 5.8 arttı

13:48 02.03.2022
© AAElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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Türkiye'nin elektrik tüketimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 artarak 25 milyar 614 milyon 203 bin kilovatsaat oldu.
Türkiye'nin elektrik tüketimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.8 artarak 25 milyar 614 milyon 203 bin kilovatsaat oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 980 milyon 981 bin kilovatsaatle 1 Şubat'ta, en düşük tüketim ise 788 milyon 504 bin kilovatsaatle 20 Şubat'ta gerçekleşti.
Elektrik tüketimi, şubatta yıllık bazda yüzde 5.8 artarak 25 milyar 614 milyon 203 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 5.1 artarak 25 milyar 577 milyon 540 bin kilovatsaat oldu.
Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 23,5'i doğal gaz santrallerinden, yüzde 20.2'si ithal kömür santrallerinden, yüzde 14.3'ü ise linyit santrallerinden sağlandı.

Elektrik ihracatı yüzde 70.4 arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 kattan fazla artarak 83 milyon 808 bin kilovatsaatten 419 milyon 134 bin kilovatsaate yükseldi.
Söz konusu ayda elektrik ihracatı ise yüzde 70.4 artarak 382 milyon 471 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın şubat ayında 224 milyon 390 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.
Türkiye'de geçen yıla göre daha sert geçen kış ayları ve soğuk havaların etkisiyle elektrik tüketiminde artış görülüyor. Bu dönemde şiddetli kar yağışının konutlarda ısınma ihtiyacını artırması ve evlerde geçirilen vaktin artması elektrik ve doğal gaz tüketimine yansıyor.
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