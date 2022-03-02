https://tr.sputniknews.com/20220302/un-ekmek-ve-yag-fiyatlarinda-artis-bekleniyor-1054354226.html

Un, ekmek ve yağ fiyatlarında artış bekleniyor

Un, ekmek ve yağ fiyatlarında artış bekleniyor

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya'nın Donbass operasyonu nedeniyle buğday arzında yaşanacak bir sıkıntının Türkiye'de un... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T09:50+0300

2022-03-02T09:50+0300

2022-03-02T09:50+0300

ekonomi

ukrayna

rusya

donbass

ukrayna krizi

buğday

un

yağ

fiyat

artış

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BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya’nın Donbass'a gerçekleştirdiği askeri operasyon nedeniyle bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduklarını dile getirdi.Kendi ölçümledikleri gıda enflasyonunun 1 Ocak’tan bu yana yüzde 18 arttığını ifade eden Dönmez, fiyatların daha da artması tehlikesi olduğuna işaret etti.Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan buğday ve ay çekirdeği ithal ettiğini hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220302/fiyat-istikrari-komitesi-enflasyon-ile-mucadele-tum-kurumlarimiz-tarafindan--onceliklendirilecek-1054350545.html

ukrayna

rusya

donbass

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