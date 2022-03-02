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Un, ekmek ve yağ fiyatlarında artış bekleniyor
Un, ekmek ve yağ fiyatlarında artış bekleniyor
Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya'nın Donbass operasyonu nedeniyle buğday arzında yaşanacak bir sıkıntının Türkiye'de un... 02.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-02T09:50+0300
2022-03-02T09:50+0300
ekonomi
ukrayna
rusya
donbass
ukrayna krizi
buğday
un
yağ
fiyat
artış
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BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya’nın Donbass'a gerçekleştirdiği askeri operasyon nedeniyle bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduklarını dile getirdi.Kendi ölçümledikleri gıda enflasyonunun 1 Ocak’tan bu yana yüzde 18 arttığını ifade eden Dönmez, fiyatların daha da artması tehlikesi olduğuna işaret etti.Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan buğday ve ay çekirdeği ithal ettiğini hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:
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ukrayna, rusya, donbass, ukrayna krizi, buğday, un, yağ, fiyat, artış, enflasyon

Un, ekmek ve yağ fiyatlarında artış bekleniyor

09:50 02.03.2022
© AAmarket alışverişi
market alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
© AA
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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya'nın Donbass operasyonu nedeniyle buğday arzında yaşanacak bir sıkıntının Türkiye'de un ve ekmek fiyatlarını, ay çekirdeği ithalatında oluşacak aksaklığın da yağ fiyatlarını artıracağına dikkat çekti.
BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, Rusya’nın Donbass'a gerçekleştirdiği askeri operasyon nedeniyle bu iki ülkeden hububat ve ay çekirdeği ithal eden Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğinden endişeli olduklarını dile getirdi.
Kendi ölçümledikleri gıda enflasyonunun 1 Ocak’tan bu yana yüzde 18 arttığını ifade eden Dönmez, fiyatların daha da artması tehlikesi olduğuna işaret etti.
Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'dan buğday ve ay çekirdeği ithal ettiğini hatırlatan Dönmez, şöyle devam etti:
“Buğday arzında yaşanacak sıkıntı, un ve ekmek fiyatlarını, ay çekirdeği ithalatındaki aksaklık da yağ fiyatlarını etkileyebilir. Gıda enflasyonu zaten sektörümüzün belini büküyor. Şimdi de küresel gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıyayız. Umarız, tarımsal ürün ithalatında yaşanması muhtemel sıkıntılar, bu ürünler farklı ülkelerden temin edilerek çözülür.”
Pazar - Alışveriş - Enflasyon - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2022
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