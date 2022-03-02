https://tr.sputniknews.com/20220302/unal-aysaldan-galatasaray-baskanligi-aciklamasi-1054357292.html

Ünal Aysal'dan 'Galatasaray başkanlığı' açıklaması

Ünal Aysal'dan 'Galatasaray başkanlığı' açıklaması

Galatasaray başkanlığına aday olacağı konuşulan Ünal Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir... 02.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-02T11:32+0300

2022-03-02T11:32+0300

2022-03-02T11:32+0300

spor

ünal aysal

galatasaray

başkan

adaylık

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Akşam Gazetesi'ne konuşan Ünal Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler. Kimseyle özel bir görüşmem yok. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim" ifadelerini kullandı.'Elmas'a destek olmak lazım'Ünal Aysal daha önce yaptığı açıklamada adaylık sorusuna ilgili şu yanıtı vermişti: "Galatasaray taraftarı her zaman benim kalbimde. Ben de onların kalbindeysem bu çok önemli bir şey. Bu da başlı başına bir başarı sayılır. Ancak bugün yeni seçilmiş bir başkan var. 6 ayını zor doldurdu. Genç, dinamik ve bir şeyler yapmak isteyen bir insan. Onun başarısını gölgeleyecek, karartacak, onun işini zorlaştıracak bir şey hiçbirimizin yapmaması lazım. Bütün Galatasaray yöneticilerinin bugün el birliği ile kendisine destek olması lazım. O yüzden bu bence erken konuşulan bir konu. Daha çok genciz. İsterseniz bunu 2 sene sonra konuşalım."

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ünal aysal, galatasaray, başkan, adaylık